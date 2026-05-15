امریکہ گوتم اڈانی کے خلاف الزامات کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی میں، نیویارک ٹائمز کا انکشاف، کانگریس نے کہا، دال میں کالا
امریکہ نے اس سے قبل الزام لگایا تھا کہ گوتم اڈانی، ساگر اڈانی اور دیگر نے مبینہ طور پررشوت دینے کی اسکیم ترتیب دی تھی۔
Published : May 15, 2026 at 7:47 AM IST
واشنگٹن/نئی دہلی: نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکی محکمہ انصاف ہندوستان کے معروف صنعت کار اور اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کے خلاف الزامات ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔
اس معاملے سے باخبر ذرائع نے جانکاری دی کہ، امریکی محکمہ انصاف اس ہفتے کے اوائل میں الزامات کے خاتمے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی) بھی ایک متوازی سول فراڈ کیس کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جو اس نے نومبر 2024 میں ارب پتی صنعت کار اڈانی اور دیگر کے خلاف لایا تھا۔
یو ایس ایس ای سی نے پہلے الزام لگایا تھا کہ گوتم اڈانی، ساگر اڈانی اور دیگر نے 2020 اور 2024 کے درمیان ہندوستان میں شمسی توانائی کے معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر 250 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ رشوت دینے کی اسکیم ترتیب دی تھی۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ میں کیس کے بارے میں علم رکھنے والے لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف اب الزامات کو یکسر ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام اڈانی کی جانب سے رابرٹ جے گیفرا جونیئر کی قیادت میں ایک نئی قانونی ٹیم کی خدمات حاصل کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ رابرٹ جے گیفرا جونیئر سلیوان اینڈ کروم ویل ایل ایل پی کا حصہ ہیں۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، گیفرا جونیئر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیلوں میں سے ایک ہیں۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ گیفرا جونیئر نے گزشتہ ماہ واشنگٹن میں محکمہ انصاف کے ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی تھی۔
اس میٹنگ سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے، نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ وکیل نے اس بات کا خاکہ پیش کیا کہ استغاثہ کے پاس کیس لانے کے لیے ثبوت اور یہاں تک کہ دائرہ اختیار کی کمی کیوں ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وکیل نے یہ بھی تجویز کیا کہ اڈانی امریکی معیشت میں 10 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اگر الزامات کو ختم کر دیا جائے تو 15,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔
نیویارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ استغاثہ نے کونسل کو بتایا کہ اس طرح کی سرمایہ کاری کا کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیویارک ٹائمز نے ملاقات سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ، وکیل کی پیشکش کو محکمہ انصاف کے ایک اہلکار کی طرف سے مثبت جواب ملا۔
قبل ازیں 8 اپریل کو، نیویارک کے مشرقی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت نے گوتم اور ساگر اڈانی کے وکیلوں کی طرف سے مقدمے کو خارج کرنے کے لیے پیشگی موشن کانفرنس کے لیے دائر کی گئی درخواست کو قبول کر لیا۔
گوتم اور ساگر اڈانی کے وکیلوں نے بتایا کہ وہ امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی شکایت کو خارج کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور اس عمل کے ایک حصے کے طور پر، ایسٹ ڈسٹرکٹ نیویارک (EDNY) کے جج کو ایک خط جمع کرایا گیا جس میں عدالت کو مطلع کیا گیا ہے کہ مدعا علیہان پری موشن کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار ہیں اگر عدالت ایک شیڈول طئے کرے۔
It is now clear why the PM agreed to the hopelessly one-sided Indo-US trade ‘deal’ that was really a steal by the US. And it is also clear why he abruptly halted Operation Sindoor on May 10 2025, acting on President Trump’s threats rather than on our national interest.…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 14, 2026
دال میں کالا
کانگریس نے جمعرات کو میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی۔ کانگریس نے کہا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نے "نا امیدی سے یک طرفہ" ہند-امریکہ تجارتی معاہدے پر اتفاق کیوں کیا اور کیوں انہوں نے اچانک آپریشن سندور کو روک دیا۔
اپوزیشن پارٹی کا یہ حملہ میڈیا رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی حکام ارب پتی گوتم اڈانی کے خلاف دھوکہ دہی کے الزامات کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
رپورٹس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے کہا، "اب یہ واضح ہے کہ کیوں وزیر اعظم نے نا امیدی کے ساتھ یک طرفہ ہند-امریکہ تجارتی 'ڈیل' پر اتفاق کیا جو واقعی امریکہ کی طرف سے ایک چوری تھی۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ انہوں نے 10 مئی 2025 کو اچانک آپریشن سندور کیوں روک دیا، صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر کام کیا اور ہمارے قومی مفادات کے خلاف کارروائی کی۔
رمیش نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، "اطلاعات کے مطابق، ٹرمپ انتظامیہ "موڈانی" کے خلاف بدعنوانی کے تمام الزامات کو ختم کرنے والی ہے،" رمیش نے پوچھا، وزیر اعظم کتنا زیادہ "سمجھوتہ (compromised)" کر سکتے ہیں۔
(ایجنسیوں کے مشمولات کے ساتھ)
