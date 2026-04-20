آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے کے بعد آئل بینچ مارک میں کی قیمت میں 6.4 فیصد اضافہ
ٹرمپ نے اتوار کہاکہ امریکہ نے ناکہ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کرنے کی کوشش کر رہے ایک ایرانی کارگو جہاز پر قبضہ کر لیا۔
Published : April 20, 2026 at 8:51 AM IST
نیو یارک: ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی کی آخری تاریخ کے قریب آنے کے ساتھ ہی آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں اتوار کو ابتدائی ٹریڈنگ میں اضافہ درج کیا گیا۔ قیمتوں میں یہ تبدیلی اس وقت ہوئی جب ٹینکروں کو خلیج فارس کی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز استعمال کرنے سے روک دیا گیا جو کہ عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے۔
شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہونے کے ایک گھنٹے بعد امریکی خام تیل کی قیمت 6.4 فیصد بڑھ کر 87.90 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق برینٹ کروڈ کی قیمت 5.8 فیصد بڑھ کر 95.64 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔
مارکیٹ کا یہ رد عمل دو دن سے زیادہ کی امیدوں اور آبنائے سے وابستہ توقعات کے ختم ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ جمعہ کو خام تیل کی قیمتیں اس وقت 9 فیصد سے زیادہ گر گئیں جب ایران نے کہا کہ وہ آبنائے کو مکمل طور پر دوبارہ کھول دے گا۔
بعد ازاں امریکی ناکہ بندی جاری رہنے کی وجہ سے تہران نے اس فیصلے کو واپس لے لیا اور ہرمز میں ٹریفک کو روکنے کے لیے کئی بحری جہازوں پر فائرنگ کر دی۔
دریں اثنا اتوار کو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ نے حملہ کر کے ایک ایرانی پرچم والے کارگو جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس جہاز نے مبینہ طور پر ناکہ بندی کو پار کرنے کی کوشش کی۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے امریکہ کی اس کارروائی پر سخت جواب دینے کا عزم ظاہر کیا۔
متعلقہ خبر: امریکی ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گا، ایران کا اعلان، بات چیت میں پیشرفت کا بھی کیا اعتراف
اتوار کی اونچی قیمتوں نے جمعہ کو دیکھنے میں آنے والی بہت سی توقعات کو ختم کر دیا اور ان شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ سے دنیا کو ملنے والے تیل کی منتقلی دوبارہ ٹھپ ہو سکتی ہے۔
ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ، جو اب اپنے آٹھویں ہفتے میں ہے، نے کئی دہائیوں میں توانائی کا بدترین عالمی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ایشیا اور یورپ کے ممالک جو اپنا زیادہ تر تیل خلیج سے درآمد کرتے ہیں ان کو رسد اور پیداوار میں کمی کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے پٹرول، ڈیزل اور جیٹ فیول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے وجہ سے کاروبار اور صارفین کو متاثر کر رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایرانی گن بوٹس نے آبنائے ہرمز میں دو ہندوستانی بحری جہازوں پر فائرنگ کی، بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا
وہیں امریکی توانائی کے سیکریٹری کرس رائٹ نے کہا کہ پٹرول پمپ پر قیمتیں شاید اگلے سال تک اتنی کم نہ ہوں۔ رائٹ نے اتوار کو سی این این کو بتایا کہ "قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تاہم وہ جلد نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔"
وہیں امریکہ میں صارفین گیس کی قیمتوں سے بھی پریشان ہیں۔ موٹر کلب فیڈریشن اے اے اے کے مطابق، اتوار کو امریکہ میں ایک گیلن ریگولر گیس کی قیمت اوسطاً تقریباً 4.05 ڈالر فی گیلن ہے۔ یہ پچھلے ایک ہفتہ کے مقابلے میں تقریباً 8 سینٹ کم ہے، تاہم جنگ سے پہلے کی قیمت 2.98 ڈالر سے کہیں زیادہ ہے۔
مزید پڑھیں:
ایران نے دوسرے دور کے مذاکرات کو مسترد کر دیا، امریکہ پر 'حد سے زیادہ مطالبات' اور 'جنگ بندی کی خلاف ورزی' کا الزام
پاکستان میں امریکہ-ایران مذاکرات کی تیاریاں شروع، اسلام آباد میں جاری گہما گہمی سے مل رہے ہیں اشارے