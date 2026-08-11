امریکہ میں گوتم اڈانی، ساگر اڈانی کے خلاف فوجداری مقدمہ خارج، صنعت کار کا اظہار تشکر
امریکی عدالت نے اڈانی گروپ کے خلاف فوجداری مقدمہ مستقل طور پر خارج کر دیا۔
Published : August 11, 2026 at 11:21 AM IST
نیویارک/نئی دہلی: ایک امریکی عدالت نے اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے کے خلاف لگائے گئے مجرمانہ الزامات کو خارج کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی ایک مبینہ دھوکہ دہی اور رشوت ستانی کے معاملے میں تقریباً دو سال کی کارروائی ختم ہو گئی ہے۔
نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت نے گوتم اڈانی، ساگر اڈانی اور اڈانی گرین کے سابق سی ای او ونیت جین کے خلاف فرد جرم کو خارج کرنے کے لیے محکمہ انصاف کے اصول 48(اے) کی تحریک منظور کی۔
جج نکولس گاروفیس نے کیس کو ختم کرنے کے فیصلے پر استغاثہ سے اضافی وضاحتیں طلب کرنے کے بعد محکمہ انصاف کی تحریک کی اجازت دی۔ جس کے بعد مجرمانہ کارروائی مستقل طور پر بند کر دی گئی ہے اور الزامات کو دوبارہ دائر نہیں کیا جا سکے گا۔
I welcome the US court’s decision with humility and deep respect for the judicial process.— Gautam Adani (@gautam_adani) August 10, 2026
Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.
My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…
گوتم اڈانی نے کیس کو خارج کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "میں عاجزی اور عدالتی عمل کے احترام کے ساتھ امریکی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس مشکل دور کے دوران، سچائی، انصاف اور قانون کی حکمرانی پر ہمارا اعتماد غیر متزلزل رہا. اپنے ملک کے لیے تعمیری کام اور اس کی قدر پیدا کرنے کا کام ہم جاری رکھیں گے جو ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا عزم ہے۔ جے ہند۔۔"
فوجداری مقدمہ نومبر 2024 میں شروع ہوا تھا، جب امریکی استغاثہ نے الزام لگایا کہ گوتم اڈانی، ساگر اڈانی، اے جی ای ایل کے سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر ونیت جین اور دیگر ہندوستانی حکومت کے اہلکاروں کو 250 ملین امریکی ڈالر رشوت دینے کی سازش میں ملوث تھے تاکہ دو بلین ڈالے سے زیادہ کا منافع والے شمسی توانائی کے معاہدوں کو حاصل کیا جا سکے۔
استغاثہ نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا گیا جبکہ گروپ نے امریکی منڈیوں میں قرضوں اور بانڈ کے اجراء کے ذریعے تین بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی۔
اڈانی گروپ نے مسلسل مجرمانہ الزامات کی تردید کی، انہیں بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ اس نے قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق کام کیا ہے۔
گوتم اڈانی کے خلاف حتمی فیصلے کے ذریعے ایس ای سی کی علیحدہ سول کارروائی کو بھی حل کیا گیا ہے، جس کے تحت انہوں نے الزامات کو تسلیم کیے بغیر حکم پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حتمی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اڈانی 30 دنوں کے اندر ایس ای سی کو 6 ملین امریکی ڈالر کا سول جرمانہ ادا کریں گے۔
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