امریکہ ایران جنگ کا خطرہ، خام تیل انیاسی ڈالر سے تجاوز کر گیا، عوام کی جیبوں کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ
امریکہ ایران کشیدگی اور جنگ بندی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں زبردست گراوٹ اور ہنگامہ آرائی ہے۔
Published : July 9, 2026 at 9:59 AM IST
نئی دہلی: ایران پر نئے امریکی فوجی حملوں کے بعد تیل کی عالمی منڈی میں مندی آئی ہے۔ بین الاقوامی بینچ مارک برینٹ خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ کر 79 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں مشرق وسطیٰ میں سپلائی میں رکاوٹ کے بارے میں تازہ خدشات کے درمیان یہ خبر آئی ہے۔
جمعرات کو، برینٹ کروڈ فیوچر 78.02 ڈالر کے پچھلی دن کلوسنگ (بند) کے مقابلے میں 0.95 فیصد (0.74) ڈالر اضافے کے ساتھ 78.68 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہے تھے۔ ٹریڈنگ کے دوران، انہوں نے 79.15 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح کو چھو لیا۔ دریں اثناء امریکی خام تیل (WTI) بھی 0.92 فیصد اضافے کے ساتھ 74.22 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا۔
ٹرمپ کے بیان نے کشیدگی کو ہوا دی
تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران ایران کے ساتھ آٹھ ہفتوں کی جنگ بندی کے "ختم" کے اعلان کے بعد ہوا ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت پر مذاکرات کے دوران بار بار پوزیشن تبدیل کرنے کا الزام لگایا اور انہیں "کوئل" کہا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو واشنگٹن ایران کے خلاف مزید فوجی حملے کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس بیان کے چند گھنٹے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر نئے فضائی حملوں کی تصدیق کی۔
اسٹاک مارکیٹوں میں دیکھا جا رہا ملا جلا رجحان
جغرافیائی سیاسی تناؤ کی نئی شدت کی وجہ سے عالمی مالیاتی منڈیوں میں گھبراہٹ کا ماحول دیکھا گیا۔ بدھ کو امریکی اسٹاک مارکیٹ ملے جلے رجحانات کے ساتھ بند ہوئی۔
ڈاؤ جونز: مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خطرے نے سرمایہ کاروں میں خوف پھیلا دیا، جس کی وجہ سے ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج 576.76 پوائنٹ (1.09 فیصد) گر کر 52,348.39 پر بند ہوا۔
S&P 500: یہ بھی گرا، 0.28 فیصد گر کر 7,482.71 پر آگیا۔
نیس ڈیک: نیس ڈیک کمپوزٹ 0.2 فیصد کے معمولی اضافے کے ساتھ 25,870.65 پر بند ہونے میں کامیاب ہوا، جس کی مدد ٹیکنالوجی اسٹاکس نے کی۔
سپلائی بحران کا بڑھتا ہوا خطرہ
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تنازعہ جاری رہا تو خلیج عمان اور آبنائے ہرمز جیسے اہم سمندری راستوں سے تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ دنیا کا تقریباً 20 فیصد خام تیل ان راستوں سے گزرتا ہے۔ سپلائی میں معمولی رکاوٹ بھی آنے والے دنوں میں خام تیل کی قیمتوں کو 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر لے جا سکتی ہے، جس سے ایندھن مزید مہنگا ہونے اور بھارت سمیت کئی ترقی پذیر ممالک میں مہنگائی بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔