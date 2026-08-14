ٹرمپ نے غیر ملکی ڈرونز کی درآمد پر100 فیصد ٹیرف عائد کر دیا
اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر چینی کمپنی DJI پر پڑے گا، جس کےپاس عالمی ڈرون مارکیٹ کا دو تہائی سے زیادہ حصہ ہے۔
Published : August 14, 2026 at 12:18 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں بغیر پائلٹ ڈرونز (یو اے ایس) اور ان کے پرزوں کی درآمد پر 100 فیصد تک بھاری محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، یہ سخت اقدام قومی سلامتی کو تقویت دینے اور ملکی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد اس وقت عالمی ڈرون مارکیٹ اور خاص طور پر امریکی مارکیٹ میں چینی کمپنیوں کے زبردست غلبے کو روکنا ہے۔
تجارتی اور صنعتی ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔
وائٹ ہاؤس کے ضوابط کے تحت ٹیرف کی شرحوں کی درجہ بندی ڈرون کی صلاحیت اور وزن کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
100فیصد ٹیرف: یہ بھاری ڈیوٹی 25 کلو گرام سے زیادہ وزنی صنعتی اور تجارتی ڈرونز پر لاگو ہوگی۔ مزید برآں اعلی درجے کی قومی سلامتی کی صلاحیتوں" سے لیس ڈرونز جیسے تھرمل کیمرے اور ڈاکنگ اسٹیشنز پر 100 فیصد ٹیکس عائد کیا جائے گا۔
فیس مقرر کر دی گئی ہے۔
مؤثر تاریخ: ان میں سے زیادہ تر نئی شرحیں 3 ستمبر 2026 سے لاگو ہوں گی۔
قومی سلامتی اور جاسوسی کا خطرہ
دسمبر 2025 میں فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن (ایف سی سی) نے امریکہ پر براہ راست حملوں، غیر مجاز نگرانی، اور حساس ڈیٹا کی چوری کے حوالے سے غیر ملکی ڈرونز سے لاحق سنگین خطرے سے خبردار کیا تھا۔ یوکرین کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عام کمرشل اور شوق رکھنے والے ڈرون بھی آسانی سے فرنٹ لائن ہتھیاروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکی قومی سلامتی کونسل کے ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کو خام مال اور اجزاء کے لیے چین جیسی غیر ملکی طاقتوں پر انحصار سے آزاد ہونا چاہیے۔
چینی 'ڈی جے آئی' کے لیے پریشانی
اس فیصلے سے چینی کمپنی ڈی جے آئی پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا، جس کے پاس عالمی ڈرون مارکیٹ کا دو تہائی سے زیادہ حصہ ہے۔ امریکی حکومت نے پہلے ڈی جے آئی پر چینی فوج سے تعلقات رکھنے اور ایغور اقلیتوں کی نگرانی میں مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ تاہم،ڈی جے آئی نے مسلسل ان الزامات کی تردید کی ہے۔
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تجارتی جنگ مزید سخت
یہ اعلان امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کا حصہ ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی چین نے انسانی حقوق اور قومی سلامتی سے متعلق اقدامات کے جواب میں امریکی برآمدات پر پابندیاں عائد کیں اور چھ امریکی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ مزید برآں جولائی 2026 کے آخر میں امریکی حکومت نے ہیومنائیڈ اور کواڈروپڈ روبوٹس کی درآمد پر بھی پابندی لگا دی تھی۔