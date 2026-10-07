امریکہ کا عالمی تجارتی خسارہ بڑھا، بھارت کے ساتھ گڈز ڈیفیسٹ، اشیاء کا خسارہ چھ اعشاریہ دو بلین ڈالر
یہ ڈیٹا امریکی 'سینسس بیورو' اور 'بیورو آف اکانومک انالیسس' کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔
Published : October 7, 2026 at 10:20 AM IST
واشنگٹن: عالمی تجارت کے محاذ پر بھارت اور امریکہ کے معاشی تعلقات سے جڑی ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ اگست کے مہینے میں امریکہ کا بھارت کے ساتھ تجارتی خسارہ 6.2 ارب ڈالر (تقریباً 59,721 کروڑ بھارتی روپے) درج کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، اگست میں امریکی مارکیٹ میں غیر ملکی سامان کی بھاری مانگ کی وجہ سے اس کا کل عالمی تجارتی خسارہ بہت تیزی سے بڑھا ہے، جس کا اثر بھارت کے ساتھ تجارت پر بھی دیکھنے کو ملا ہے۔
یہ ڈیٹا امریکی 'سینسس بیورو' (U.S. Census Bureau) اور 'بیورو آف اکانومک انالیسس' (Bureau of Economic Analysis) کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تاہم، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ رقم صرف 'گڈز' یعنی مادی اشیاء جیسے کپڑے، مشینری اور ادویات کی تجارت پر مبنی ہے۔ اس میں 'سروسز' (Services) یعنی آئی ٹی (IT) اور سافٹ ویئر جیسی خدمات کی تجارت شامل نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن کو سمجھنے کے لیے یہ خسارہ ایک بڑا پیمانہ مانا جاتا ہے۔
دنیا کے دیگر ممالک سے کافی پیچھے ہے بھارت
اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو بھارت کے مقابلے دنیا کی کئی بڑی معیشتوں کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق، اس فہرست میں سب سے اوپر میکسیکو ہے، جس کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ 27.7 ارب ڈالر رہا۔ اس کے بعد بالترتیب ویتنام (24 ارب ڈالر)، تائیوان (18.3 ارب ڈالر) اور چین (16.4 ارب ڈالر) کا نمبر آتا ہے۔
اس فہرست میں بھارت جرمنی ساتھ ساتھ برابری پر
دوسری طرف، یوروپی یونین (EU) کے ساتھ امریکہ کا خسارہ 11 ارب ڈالر، جنوبی کوریا کے ساتھ 9.4 ارب ڈالر اور کینیڈا کے ساتھ 7.1 ارب ڈالر رہا۔ بھارت اس فہرست میں جرمنی کے ساتھ برابری پر ہے، کیونکہ جرمنی کا خسارہ بھی اگست میں 6.2 ارب ڈالر تھا، جب کہ ملائیشیا 6 ارب ڈالر کے خسارے کے ساتھ بھارت سے ٹھیک پیچھے رہا۔
اس کے برعکس، کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے ساتھ تجارت میں امریکہ فائدے میں رہا۔ امریکہ نے نیدر لینڈز کے ساتھ 7.7 ارب ڈالر، برطانیہ کے ساتھ 3.6 ارب ڈالر اور ہانگ کانگ کے ساتھ 2.3 ارب ڈالر کا تجارتی منافع (Trade Surplus) کمایا۔
اگست میں کیوں بگڑا امریکہ کا تجارتی بجٹ؟
اگست کے مہینے میں امریکہ کا کل عالمی تجارتی خسارہ اشیاء (Goods) اور خدمات (Services) دونوں ملا کر 13.7 فیصد بڑھ کر 105.6 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ جولائی میں یہ اعداد و شمار 92.8 ارب ڈالر تھے، یعنی محض ایک مہینے میں اس میں 12.7 ارب ڈالر کا بڑا اچھال آیا۔
اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ امریکہ نے برآمدات (Exports) کے مقابلے درآمدات (Imports) بہت تیزی سے کیں۔ اگست میں امریکہ کی کل برآمدات 4.5 ارب ڈالر بڑھ کر 315.2 ارب ڈالر رہیں۔ اس کے برعکس، اس کی کل درآمدات 17.2 ارب ڈالر کے بھاری اضافے کے ساتھ 420.8 ارب ڈالر پر پہنچ گئیں۔
کیا بکا اور کیا خریدا گیا؟
برآمدات میں اضافہ: امریکہ نے اگست میں خام تیل (Crude Oil)، ایندھن کا تیل، سونا، سیمی کنڈکٹرز اور کمپیوٹر ایکسیسریز کی برآمدات میں اضافہ کیا۔ تاہم، امریکی فارماسیوٹیکل (دواؤں) کی برآمدات میں 2.4 ارب ڈالر کی گراوٹ درج کی گئی۔
درآمدات میں اچھال: امریکی کمپنیوں اور صارفین نے بیرونِ ملک سے بھاری مقدار میں خام تیل، سونا اور الیکٹرانک سامان منگوایا۔ اکیلے سیمی کنڈکٹرز (چپس) کی درآمد میں 2.4 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔
سالانہ بنیادوں پر راحت کی خبر
بھلے ہی اگست کے مہینے میں امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑھا ہو، لیکن اگر سال 2026 کے پہلے 8 مہینوں (جنوری سے اگست) کی بات کریں، تو صورتحال گزشتہ سال کے مقابلے کافی بہتر ہے۔ سال بہ سال (YTD) کی بنیاد پر امریکہ کا مجموعی تجارتی خسارہ 19.9 فیصد یعنی 138.2 ارب ڈالر کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال 2026 میں امریکی برآمدات میں 11.8 فیصد کا مضبوط اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جب کہ درآمدات میں صرف 4.4 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارت ہمیشہ سے ہی دونوں ممالک کے سیاسی اور معاشی تعلقات کا ایک انتہائی حساس حصہ رہی ہے۔ واشنگٹن مسلسل اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، ایسے میں آنے والے مہینوں میں دونوں ممالک کے درمیان کسٹمز ڈیوٹی اور تجارتی پالیسیوں کو لے کر نئی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔