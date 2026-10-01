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امریکی کمپنی 'ڈور ڈیش' کی حیدرآباد میں آمد، بھارت میں پہلا دفتر، ابتدائی مرحلے میں پانچ سو ملازمتیں

امریکی کوئیک کامرس کمپنی 'ڈور ڈیش' نے حیدرآباد میں بھارت میں اپنا پہلا دفتر قائم کیا۔ آئندہ افرادی قوت بڑھ کر 3,000 تک پہنچے گی۔

US Giant 'DoorDash' Comes to Hyderabad, First Office in India, 500 Jobs in Initial Phase, Urdu News
امریکی کوئیک کامرس کمپنی 'ڈور ڈیش' نے حیدرآباد میں بھارت میں اپنا پہلا دفتر قائم کیا ہے (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2026 at 12:33 PM IST

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حیدرآباد: مقامی تجارت (لوکل کامرس) کے معروف امریکی پلیٹ فارم 'ڈور ڈیش' نے بھارت میں اپنا پہلا دفتر حیدرآباد میں لانچ کر دیا ہے۔ کمپنی نے 500 ملازمین کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور اگلے دو سالوں کے اندر اپنی افرادی قوت کو بڑھا کر 3,000 سے زیادہ کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ابتدائی طور پر، اس مرکز میں کسٹمر ایکسپیرئنس اینڈ انٹیگریٹی (CXI) اور جنرل اینڈ ایڈمنسٹریشن کے محکمے قائم کیے جائیں گے۔

حیدرآباد کی یہ سہولت ٹیمپے (امریکہ) اور میکسیکو سٹی (میکسیکو) کے بعد کمپنی کا عالمی سطح پر تیسرا اندرونی کسٹمر ایکسپیرئنس اینڈ انٹیگریٹی (CXI) سروس سینٹر ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ حیدرآباد سینٹر اس کے عالمی آپریشنز میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا اور صارفین، تاجروں اور ڈیلیوری پارٹنرز کو بہترین خدمات کی فراہمی میں فعال طور پر حصہ لے گا۔

سال 2025 میں 100 بلین ڈالر سے زیادہ کی مارکیٹ

ڈور ڈیش پلیٹ فارم کے دنیا بھر میں 56 ملین (5 کروڑ 60 لاکھ) سے زیادہ ماہانہ فعال صارفین (Active Users) ہیں اور یہ 40 سے زائد ممالک میں کام کر رہا ہے۔ کمپنی نے سال 2025 میں 100 بلین ڈالر (100 ارب ڈالر) سے زیادہ کی مارکیٹ پلیس گراس آرڈر ویلیو ریکارڈ کی تھی۔ ریاست کے آئی ٹی اور صنعتوں کے وزیر دُدیلا سریدھر بابو نے بدھ کے روز ہائی ٹیک سٹی (HITEC City) میں کمپنی کے اس نئے دفتر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔

2029 تک GCCs میں 10 لاکھ ملازمتوں کے مواقع!

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سریدھر بابو نے کہا، "اس وقت حیدرآباد میں تقریباً 500 گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز (GCCs) موجود ہیں۔ حکومت مزید 100 جی سی سیز قائم کرنے کے ہدف پر کام کر رہی ہے، جس سے 100,000 سے زیادہ براہِ راست اور 300,000 سے زیادہ بالواسطہ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ جہاں اس وقت حیدرآباد کے جی سی سیز میں 5 لاکھ سے زائد لوگ برسرِ روزگار ہیں، وہیں 2029 تک یہ تعداد بڑھ کر 10 لاکھ (1 ملین) تک پہنچنے کا امکان ہے۔

US Giant 'DoorDash' Comes to Hyderabad, First Office in India, 500 Jobs in Initial Phase, Urdu News
امریکی کوئیک کامرس کمپنی 'ڈور ڈیش' نے حیدرآباد میں بھارت میں اپنا پہلا دفتر قائم کیا ہے (Photo Credit; ETV BHARAT)

صنعتی شعبوں کے لیے ایک اہم پیش رفت

فارچیون 500 کمپنیوں اور نئے جی سی سیز کو راغب کرنے میں حیدرآباد بھارتی شہروں کے درمیان ایک اہم ترین پوزیشن پر برقرار ہے۔ ہائیپر لوکل ڈیجیٹل کامرس کا شعبہ بھی اب اس منظر نامے کا حصہ بن گیا ہے۔ حیدرآباد کے جی سی سی ایکو سسٹم میں ڈور ڈیش کی سرمایہ کاری ریاست کے آئی ٹی اور صنعتی شعبوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس عالمی کمپنی کا حیدرآباد کا انتخاب کرنا شہر کے ٹیلنٹ اور تکنیکی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔"

مرکز کو 3,000 سے زائد ملازمین تک وسعت

تقریب میں مزید بتایا گیا کہ "اس مرکز کو 3,000 سے زائد ملازمین تک وسعت دے کر ہائیپر لوکل کامرس، کسٹمر ایکسپیرئنس، ٹیکنالوجی اور آپریشنز میں عالمی معیار کی صلاحیتیں حیدرآباد لائی جائیں گی۔" اس تقریب میں ڈور ڈیش کے سی ایف او (CFO) روی اِنوکونڈا، ورک فورس اسٹریٹیجی اور ٹیلنٹ ایکوزیشن آپریشنز کی سینئر ڈائریکٹر جینا کوہنیکے، اور گورنمنٹ آئی ٹی ایڈوائزر سائی کرشنا سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔

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TAGGED:

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