گوتم اڈانی کو بڑی راحت: امریکی محکمہ انصاف نے تمام مجرمانہ الزامات ختم کردیے، عدالت نے کیس خارج کر دیا
امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ انتظامیہ اب اڈانی کیس پرمزید وسائل خرچ نہیں کرنا چاہتی، اور یہ معاملہ اب بند کر دیا گیا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 10:08 AM IST
نئی دہلی: امریکی محکمہ انصاف نے ہندوستان کے معروف صنعت کار گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی کے خلاف دھوکہ دہی اور رشوت ستانی کے تمام مجرمانہ الزامات کو مستقل طور پر ختم کر دیا ہے۔ نیویارک کی ایک وفاقی عدالت نے اس مقدمے کو مستقل طور پر خارج کر دیا ہے، جس کا براہ راست مطلب ہے کہ یہ معاملہ مستقبل میں کبھی دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ اسے اڈانی گروپ کے لیے ایک بڑی قانونی اور اسٹریٹجک جیت کے طور پر دیکھا جارہا ہے۔
عدالت میں کیا ہوا؟
امریکی محکمہ انصاف نے بروکلین کی عدالت میں ایک تحریک دائر کی جس میں فرد جرم (چارج شیٹ) کو خارج کرنے کی درخواست کی گئی۔ سرکاری استغاثہ نے کہا کہ محکمے نے کیس کا مکمل جائزہ لیا ہے اور، اپنے صوابدیدی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، اب ان مجرمانہ الزامات پر اپنی توانائی اور وسائل خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے فوراً بعد، امریکی ضلعی عدالت نے کیس کو مکمل طور پر بند کرنے کا حکم جاری کیا۔
اڈانی کے وکلاء نے عدالت میں دلیل دی تھی کہ امریکی انتظامیہ کے پاس ہندوستانی شہریوں کے خلاف مقدمہ چلانے یا ہندوستان کے اندر ہونے والی سرگرمیوں سے متعلق الزامات کی پیروی کرنے کے قانونی دائرہ کار کی کمی ہے۔ دفاع نے یہ بھی واضح کیا کہ مبینہ رشوت ستانی کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے اور امریکی سرمایہ کاروں کو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچا۔
ایس ای سی اور پابندیوں سے متعلق دیگر تصفیہ
فوجداری کیس اب مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد، اڈانی گروپ نے امریکی مالیاتی ریگولیٹرز کے ساتھ دیگر سول معاملات کو بھی حل کیا ہے۔
ایس ای سی سول سیٹلمنٹ
ابھی پچھلے ہفتے ہی، یو ایس سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے اڈانی کے خلاف جاری سول فراڈ کے دعووں کو باہمی تصفیہ کے ذریعے بند کر دیا ہے۔
275 ملین ڈالر کا تصفیہ
ایک الگ معاملے میں، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے اڈانی انٹرپرائزز لمیٹڈ (AEL) کے ساتھ 275 ملین ڈالر (تقریباً 2,300 کروڑ روپے) کا معاہدہ طے کیا ہے۔ اے ای ایل پر الزام تھا کہ اس نے 2023 اور 2025 کے درمیان دبئی میں قائم کمپنی کے ذریعے ایران سے ایل پی جی کی خریداری کی، اس طرح امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی اور امریکی بینکوں کے ذریعے کل 192 ملین ڈالر کے لین دین میں سہولت فراہم کی۔
اڈانی گروپ پر اس کے اثرات
اس فیصلے کے بعد، سب سے اہم قانونی بحران جو اڈانی گروپ پر پچھلے دو سالوں سے منڈلا رہا تھا، مکمل طور پر حل ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی منڈیوں میں گروپ کی ساکھ کو تقویت دے گا اور بین الاقوامی سطح پر فنڈز اکٹھا کرنے کا راستہ صاف کرے گا۔
