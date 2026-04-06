بازار کھلتے ہی یو ایس کروڈ بنچ مارک کی قیمت 113 ڈالر سے اوپر پہنچ گئی، برینٹ کروڈ 110 ڈالر کے پار
نارتھ سی برینٹ کروڈ کا دام بھی سنیچر کو بازار کے آغاز پر 1.16 فیصد بڑھ کر 110.30 ڈالر فی بیرل پہنچ گیا تھا۔
Published : April 6, 2026 at 9:10 AM IST
نئی دہلی: ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی تباہ کن حملوں کی دھمکیوں کے بیچ پیر کو خام تیل کی قیمتوں میں اچھال دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی بینچ مارک ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 1.86 فیصد اضافے کے ساتھ 113.62 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔
مغربی ایشیا کا تنازعہ مسلسل عالمی توانائی کی سپلائی کو متاثر کر رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ایک مضبوط چوکیداری قائم کر دی ہے، جو خلیج فارس سے کھلے سمندر تک واحد سمندری گزرگاہ کے طور پر کام کرتا ہے۔
شمال میں ایران اور جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان واقع اس آبنائے سے یومیہ بنیاد پر دنیا بھر کا تقریباً 20 فیصد تیل اور مائع قدرتی گیس (LNG) سپلائی ہوتی ہے۔
ٹرمپ نے ایران کے لیے جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کی اہم آبی گزرگاہ میں جہاز رانی کو دوبارہ کھولنے کی دھمکی دیتے ہوئے منگل کو ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ امریکی صدر نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دھمکی دی کہ اگر اس نے ہرمز نہیں کھولا یا سمجھوتہ نہیں کیا تو وہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملہ کر دیں گے۔
انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ "منگل کو پاور پلانٹ برج کا دن ہو گا، سب ایک ساتھ سمیٹ دیے جائیں گے، ایران میں۔ اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں بچے گی!!!" ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا۔ بعد میں فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن میں ایک دن کی توسیع کر دی اور امید ظاہر کی کہ ایران پیر کو معاہدے پر راضی ہو جائے گا۔
28 فروری کو ایران کے خلاف شروع ہوئی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ چھٹے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ اس جنگ کی زد میں آ گیا ہے جب کہ اس سے عالمی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
