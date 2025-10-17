یو ایس چیمبر آف کامرس نے ایچ ون بی ویزا فیس پر ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ کر دیا
یو ایس چیمبر آف کامرس نے 100,000$ H-1B ویزا فیس کو غیر قانونی قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ کردیا۔
Published : October 17, 2025 at 10:08 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کی سب سے بڑی کاروباری تنظیم یو ایس چیمبر آف کامرس نے جمعرات کو واشنگٹن کی ایک ضلعی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں ٹرمپ انتظامیہ کی تجویز کردہ 100,000$ H-1B ویزا درخواست کی فیس کو "غیر قانونی اور غیر آئینی" قرار دیا۔ چیمبر آف کامرس نے اپنی پٹیشن میں کہا کہ اس فیس کے نفاذ سے امریکی کمپنیوں کو شدید نقصان پہنچے گا، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع پر مبنی کمپنیاں جو غیر ملکی ہنر مند کارکنوں پر انحصار کرتی ہیں، انہیں زیادہ نقصان ہوگا۔
ٹرمپ بطورِ صدر ایسی پالیسیاں نہیں بنا سکتے
انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پالیسی کمپنیوں کے لیبر کے اخراجات میں نمایاں اضافہ کرے گی اور انہیں کم ملازمین کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور کرے گی، جب کہ امریکہ میں بہت سے خصوصی مہارتوں کے حامل کارکنوں کی کمی جاری ہے۔ چیمبر نے ٹرمپ کے صدارتی اعلان کو بھی "صاف غیر قانونی" قرار دیا، جس پر 19 ستمبر کو دستخط ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے پاس غیر ملکیوں کے داخلے پر محدود اختیارات ہیں، لیکن وہ ایسی پالیسیاں نہیں بنا سکتے جو امریکی کانگریس کے منظور کردہ قوانین سے متصادم ہوں۔
امریکی آجروں کے لیے عالمی ہنر تک رسائی ناممکن
چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹیو نائب صدر نیل بریڈلی نے ایک بیان میں کہا، "اس فیس سے امریکی آجروں کے لیے عالمی ہنر تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ امریکی معیشت کو اس وقت زیادہ ہنر مند کارکنوں کی ضرورت ہے، کم کی نہیں۔" اس سے قبل 3 اکتوبر کو یونینس، تعلیمی ماہرین اور مذہبی تنظیموں نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف کیلیفورنیا کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پالیسی H-1B ویزا پروگرام کے معاشی فوائد کو نقصان پہنچاتی ہے اور یہ بلا جواز ہے۔
امریکی کمپنیوں کو غیر ملکی کارکنوں پر انحصار کم کرنا مقصود
کامرس سیکرٹری ہاورڈ لٹنک نے پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد امریکی کمپنیوں کو غیر ملکی کارکنوں پر انحصار کم کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، "جب کمپنیوں کو حکومت کو 100,000$ ادا کرنے ہوں گے تو وہ خود امریکی گریجویٹس کو تربیت دیں گی۔"
تاہم، ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کیا کہ یہ فیس صرف نئے H-1B ویزا درخواستوں پر لاگو ہوگی، موجودہ ویزا رکھنے والوں پر نہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 2024 میں جاری کیے گئے تمام H-1B ویزوں کا %70 ہندوستانی نژاد پیشہ ور افراد کو دیا گیا، جس سے ہندوستان کے متاثر ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔