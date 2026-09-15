دو ہزار روپے تک کے یو پی آئی پیمنٹ پر نہیں لگے گا کوئی چارج، حکومت کا اہم فیصلہ
2,000 روپے تک یو پی آئی اور روپے کارڈ کے لین دین مفت رہیں گے؛ تاہم بڑی ادائیگیوں پر نئے قوانین ممکن ہیں۔
Published : September 15, 2026 at 1:33 PM IST
نئی دہلی: ملک میں یو پی آئی اور روپے ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر لگنے والے چارجز کے حوالے سے جاری تمام قیاس آرائیوں کے بیچ مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ دو ہزار روپے تک کے یو پی آئی پیمنٹ پر نہیں کوئی چارج لگے گا۔
مکمل طور پر روک لگا دی ہے۔ وزارتِ خزانہ کے محکمہ برائے مالیاتی خدمات نے 14 ستمبر کو ایک سرکاری نوٹیفکیشن جاری کر کے واضح کر دیا ہے کہ دو ہزار روپے تک کے یو پی آئی لین دین اور روپے ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگی پر بینک یا کوئی بھی پیمنٹ سسٹم فراہم کرنے والا ادارہ کسی بھی قسم کا چارج وصول نہیں کر سکتا۔
حکومت نے یہ قدم 'پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ سسٹمز ایکٹ، 2007' کی دفعہ 10 اے کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اٹھایا ہے۔ اس نئے حکم نامے کے بعد، بینکوں اور پیمنٹ کمپنیوں کی جانب سے صارفین یا دکانداروں سے براہِ راست یا بالواسطہ طور پر کسی بھی طریقے سے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ یا کوئی بھی پوشیدہ چارج وصول کرنے پر مکمل طور پر قانونی پابندی لگ گئی ہے۔
صارفین اور دکانداروں دونوں کے لیے بڑی راحت
اس نوٹیفکیشن میں یہ مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ قانون پیسے بھیجنے والے (صارف) اور پیسے وصول کرنے والے (دکاندار) دونوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگی کرنے پر صارف سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی، اور نہ ہی ایسی ڈیجیٹل پیمنٹ قبول کرنے پر کسی تاجر یا چھوٹے دکاندار سے کوئی چارج لیا جائے گا۔
دو ہزار سے زائد کے لین دین پر کیا ہوگا؟
اس نئے حکم نامے سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ دو ہزار تک کی ادائیگیوں پر کوئی بھی براہِ راست یا بالواسطہ چارج نہیں لگے گا۔ تاہم، کیا دو ہزار روپے سے زائد کی ادائیگیوں پر کوئی چارج لگے گا اور اگر ہاں، تو کتنا؟ اس پر سرکاری گزٹ میں صورتِ حال واضح نہیں کی گئی ہے اور مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) کے حوالے سے ابہام ابھی بھی برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق، نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) اگلے ایک ہفتے کے اندر دو ہزار سے زیادہ کے یو پی آئی ٹرانزیکشن پر لگنے والے چارجز کے حوالے سے نئے قوانین یا گائیڈ لائنز جاری کر سکتا ہے۔
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حالیہ دنوں میں حکومت نے قانون میں ترمیم کے لیے جو بل پیش کیا تھا، اس میں ایک ایسا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے جو مستقبل میں کچھ مخصوص بڑے مرچنٹ کی ادائیگیوں پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک ایک مقررہ حد سے زیادہ کی ادائیگیوں کے لیے چارجز لے سکیں گے۔ اس پر کافی بحث ہوئی تھی، جس کے بعد حکومت نے واضح کیا تھا کہ عام عوام پر اس کا کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس وسیع تر نظام کے تحت، مستقبل کی کوئی بھی ایم ڈی آر ترتیبات صرف ایک مقررہ حد سے اوپر کے چند مخصوص تجارتی لین دین تک ہی محدود رہیں گی، جب کہ عام لوگوں کے درمیان ہونے والی دیگر ادائگیاں مکمل طور پر مفت رہیں گی۔
بیرونی دباؤ کے دعووں کو پوری طرح غلط قرار دے دیا
اس کے ساتھ ہی وزارتِ خزانہ نے ان تمام میڈیا رپورٹس اور افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکومت کسی بیرونی اثر یا دباؤ میں آکر اس پالیسی میں تبدیلی کر رہی ہے۔ وزارت نے ان دعووں کو پوری طرح سے "جھوٹا، بے بنیاد اور گمراہ کن" قرار دیا۔ حکومت کا بنیادی مقصد چھوٹے ڈیجیٹل لین دین کو مفت رکھ کر ملک کی ڈیجیٹل معیشت کو مزید فروغ دینا ہے۔
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