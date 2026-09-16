یو پی آئی لین دین پر پانچ روپے سے 300 روپے تک کا چارج، جانیں کسے، کب اور کتنا دینا ہوگا
2,000 روپے سے زائد کی یو پی آئی ادائیگیوں پر تاجروں کے لیے 0.4 فیصد فیس لاگو ہوگی۔
Published : September 16, 2026 at 9:01 AM IST
نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے منگل کے روز اعلان کیا کہ 15 اکتوبر سے یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) پر 2,000 روپے سے زیادہ کے پرسن ٹو مرچنٹ (صارف سے تاجر) لین دین پر 0.4 فیصد مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) لاگو ہوگا۔
مرکزی وزارتِ خزانہ نے ریلوے، ٹیلی کمیونیکیشن، انشورنس، ایندھن (پٹرولیم مصنوعات) اور زرعی سامان سمیت ضروری اور کم منافع والے شعبوں میں 2,000 روپے سے زائد کے لین دین پر پانچ روپے فی ٹرانزیکشن فیس کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ میوچل فنڈز، سکیورٹیز، اسٹاک بروکرز اور ڈیلرز سے متعلق ادائیگیوں کی صورت میں 0.02 فیصد فیس لاگو ہوگی، جس کی زیادہ سے زیادہ حد 300 روپے فی ٹرانزیکشن ہوگی۔
یہ اعلان وزارت کی جانب سے اس نوٹیفکیشن کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بینک اور سسٹم فراہم کرنے والے ادارے 2,000 روپے تک کے یو پی آئی لین دین یا 'روپے ڈیبٹ کارڈز' کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر کوئی چارجز عائد نہیں کر سکتے۔
ایم ڈی آر کن چیزوں پر لاگو ہوگا؟
2,000 روپے سے زائد کا تاجروں کے ساتھ لین دین: وزارتِ خزانہ کے مطابق، 0.4 فیصد کا ایم ڈی آر صرف 2,000 روپے سے زائد کے پرسن ٹو مرچنٹ لین دین پر لاگو ہوگا۔ یہ ایم ڈی آر پیمنٹ ایکو سسٹم کے شراکت داروں بشمول بینکوں، پیمنٹ سروس پرووائیڈرز اور یو پی آئی ایپلی کیشن پرووائیڈرز کے بیچ تقسیم کیا جائے گا۔ 75,000 روپے اور اس سے زائد کے لین دین کے لیے، ایم ڈی آر کی زیادہ سے زیادہ حد 300 روپے فی ٹرانزیکشن ہوگی۔
ضروری شعبوں میں لین دین: ریلوے، ٹیلی کمیونیکیشن، انشورنس، ایندھن (پٹرولیم مصنوعات) اور زرعی سامان سمیت ضروری اور کم منافع والے شعبوں میں 2,000 روپے سے زائد کے لین دین پر پانچ روپے فی ٹرانزیکشن مقررہ ایم ڈی آر لاگو ہوگا۔ یہ مقررہ چارج اہم عوامی خدمات اور کم منافع پر کام کرنے والے کاروباروں کے لیے اخراجات کا تعین آسان بنائے گا۔
کیپٹل مارکیٹ کے لین دین: میوچل فنڈز، سیکیورٹیز، اسٹاک بروکرز اور ڈیلرز سے متعلق ادائیگیوں پر 0.02 فیصد ایم ڈی آر لاگو ہوگا، جس کی زیادہ سے زیادہ حد 300 روپے فی ٹرانزیکشن ہوگی۔
کیا چیزیں مفت رہیں گی؟
تمام پرسن ٹو پرسن (صارف سے صارف) لین دین: وزارتِ خزانہ کے مطابق، تمام پرسن ٹو پرسن یو پی آئی لین دین مکمل طور پر مفت رہیں گے، خواہ رقم کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے واضح کیا کہ یو پی آئی کے ذریعے پیسے بھیجنے یا وصول کرنے پر افراد پر کوئی ٹرانزیکشن فیس، پلیٹ فارم فیس یا کوئی اور چارج لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ "اس لیے، یو پی آئی کے ایسے لین دین جو کل ٹرانزیکشن ویلیو کا 70 فیصد بنتے ہیں، ایم ڈی آر کے دائرہ کار سے مکمل طور پر باہر رہیں گے"۔
2,000 روپے تک کی تاجروں کو ادائیگیاں: دو ہزار روپے تک کے تمام پرسن ٹو مرچنٹ (P2M) لین دین ایم ڈی آر سے بالکل مفت رہیں گے۔ یو پی آئی کے ذریعے ایسی ادائیگیاں کرتے وقت صارفین کو کوئی چارج ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
چھوٹے تاجروں کو موصول ہونے والی ادائیگیاں: پرسن ٹو پرسن مرچنٹ کیٹیگری کے تحت یو پی آئی کیو آر کوڈز کے ذریعے ماہانہ ایک لاکھ روپے تک وصول کرنے والے اسٹریٹ وینڈرز (ریڑھی پٹری والوں) سمیت تمام چھوٹے کاروباریوں کے تمام لین دین پر ایم ڈی آر صفر رہے گا۔ یہ شرط ریڑھی والوں، محلے کی دکانوں اور دیگر چھوٹے کاروباروں کو ادائیگی کے اضافی اخراجات سے محفوظ رکھے گی۔
25 اگست 2016 کو شروع ہونے والے یو پی آئی نے بھارت کے ڈیجیٹل پیمنٹ کے منظر نامے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، جس میں ٹرانزیکشن کی مالیت مالیاتی سال 2017 کے 0.07 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر مالی سال 2026 میں تقریباً 314 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے، جو ایک دہائی کے دوران 4,000 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہے۔
حکومت کا یہ نوٹیفکیشن پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ سسٹمز ایکٹ، 2007 کے سیکشن 10 اے (10 A) میں ترمیم کے بعد سامنے آیا ہے، جو یو پی آئی اور دیگر نوٹیفائیڈ الیکٹرانک پیمنٹ طریقوں کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ای ڈی آر) لاگو کرنے کے لیے ایک فعال فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
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ترمیم سے متعلق یہ بل پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے دوران پاس کیا گیا تھا، جو 13 اگست 2026 کو ختم ہوا تھا۔ اس بل کی منظوری نے ایک مقررہ حد سے زیادہ کے یو پی آئی مرچنٹ ٹرانزیکشنز کے ایک محدود حصے پر معمولی ایم ڈی آر لاگو کرنے کا راستہ صاف کیا۔ حکومت نے اس وقت یقین دہانی کرائی تھی کہ صارفین اور پرسن ٹو پرسن ادائیگیاں بدستور مفت رہیں گی۔
بل پاس ہونے کے بعد، حکومت نے کہا تھا کہ نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) کی سربراہی میں قائم 'یو پی آئی اینڈ سروسز اسٹیرنگ کمیٹی' ایم ڈی آر کی شرحوں کا فیصلہ کرے گی۔
چارجز لاگو کرنے کی وجہ واضح کرتے ہوئے حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ لین دین کے حجم میں بے پناہ اضافے کے باعث، اس سسٹم کو سائبر سکیورٹی، فراڈ کی روک تھام اور بنیادی ڈھانچے میں بڑے اور مسلسل اپ گریڈز کی ضرورت ہے۔
حکومت کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کی توسیع اور خود کفالت کے لیے یہ چارجز ضروری تھے۔ اس نے مزید کہا کہ مزید کمپنیوں کو اپنا دائرہ کار بڑھانے کے لیے راغب کر کے مقابلے بازی میں اضافہ کرنا ضروری ہے، جس کے لیے آمدنی کا ایک ایسا ماڈل درکار ہے جو خود کفیل ہو۔
بیان میں کہا گیا کہ ترقی کی اگلی لہر کے لیے صرف سبسڈیز پر انحصار کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک متوازن فریم ورک کی ضرورت ہے کہ یو پی آئی مضبوط، جامع اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رہے۔
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