یو پی آئی پر ایم ڈی آر کا اطلاق دیوالی کے بعد تک موخر: این پی سی آئی
تاجروں کو کی جانے والی 2,000 روپے تک کی تمام (پی ٹو ایم) ٹرانزیکشنز ایم ڈی آر سے مستثنیٰ رہیں گی۔
Published : October 13, 2026 at 3:13 PM IST
نئی دہلی: تہواروں کے سیزن کے آغاز پر ایک بڑی راحت دیتے ہوئے حکومت نے منگل کے روز منتخب پرسن ٹو مرچنٹ (پی ٹو ایم) یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) لین دین پر 2,000 روپے سے زائد رقم کے لیے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) کے نفاذ کو موخر کر دیا۔ نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) نے منگل کو بتایا کہ یو پی آئی اینڈ سروسز اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ منتخب پی ٹو ایم، یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر کا اطلاق دیوالی کے فوری بعد کیا جائے گا، جس کی تاریخ کا اعلان الگ سے کیا جائے گا۔
این پی سی آئی نے یہ فیصلہ تاجر تنظیموں، فن ٹیک اور ادائیگیوں سے وابستہ کمپنیوں کی جانب سے کی گئی اپیلوں کے بعد کیا، جنہوں نے تہواروں کے دوران خریداروں کے رجحان پر منفی اثرات پڑنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ایم ڈی آر کے نفاذ کو موخر کرنے کی درخواست کی تھی۔
کن لین دین پر ایم ڈی آر لاگو ہوگا؟
2,000 روپے سے زائد کے تجارتی لین دین: 2,000 روپے سے زائد مالیت کے P2M لین دین پر 0.4 فیصد ایم ڈی آر لاگو ہوگا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ایم ڈی آر کی رقم کو ادائیگی کے نظام میں شامل فریقین بشمول بینکوں، پیمنٹ سروس فراہم کنندگان اور یو پی آئی ایپ پرووائیڈرز کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔
ضروری شعبوں میں لین دین: ضروری اور کم منافع والے شعبوں (بشمول ریلوے، ٹیلی کام، انشورنس، ایندھن اور زرعی مصنوعات) میں 2,000 روپے سے زائد کے لین دین پر فی ٹرانزیکشن 5 روپے کی فلیٹ فیس عائد کی جائے گی۔
کیپٹل مارکیٹ کے لین دین: میوچل فنڈز، سیکیورٹیز، اسٹاک بروکرز اور ڈیلرز سے متعلق ادائیگیوں پر 0.02 فیصد ایم ڈی آر لاگو ہوگا، جس کی زیادہ سے زیادہ حد 300 روپے فی ٹرانزیکشن ہوگی۔ واضح رہے کہ اس نئے یو پی آئی فریم ورک کا فرد سے فرد (P2P) کے درمیان ہونے والی کسی بھی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاجروں کو 2,000 روپے تک کی ادائیگیاں اور چھوٹے تاجروں کے لیے زیرو ایم ڈی آر فریم ورک کے تحت آنے والے لین دین بھی بدستور مفت رہیں گے۔
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کیا مفت رہے گا؟
تمام فرد سے فرد (پی ٹو پی) لین دین: مکمل طور پر مفت رہیں گے۔
2,000 روپے تک کی تجارتی ادائیگیاں: تاجروں کو کی جانے والی 2,000 روپے تک کی تمام (پی ٹو ایم) ٹرانزیکشنز ایم ڈی آر سے مستثنیٰ رہیں گی۔
چھوٹے تاجروں کی وصولیاں: چھوٹے دکانداروں اور ریڑھی پٹری والوں کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ (پی ٹو پی ایم) زمرے کے تحت یو پی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے ماہانہ 1 لاکھ روپے تک کی وصولیوں پر تمام لین دین بدستور زیرو ایم ڈی آر کے تحت مفت رہیں گے۔