آٹھویں پے کمیشن پر اپڈیٹ: کیا ڈی اے اور ایچ آر اے کو بند کر دیا جائے گا؟ حکومت نے کیا کہا؟
حکومت نے حال ہی میں مرکزی ملازمین کے لیے آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 8:49 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے اہم خبر میں، مرکزی حکومت نے حال ہی میں 8ویں تنخواہ کمیشن کے قیام کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ اہم ہے کیونکہ اس سے ملازمین میں آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کو لے کر امیدیں بڑھ گئی ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کے درمیان ایک باضابطہ وضاحت بھی جاری کی ہے کہ آٹھویں تنخواہ کمیشن کے نفاذ کے بعد ہاؤس رینٹ الاؤنس (ایچ آر اے)، مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) اور دیگر فوائد بند کردیئے جائیں گے یا نہیں۔
🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 13, 2025
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/E2mCRMPObO
ڈی اے جاری رہے گا
وزارت خزانہ نے ان تمام افواہوں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی اے اور دیگر الاؤنس آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کے بعد بھی جاری رہیں گے۔
کمیشن کی رپورٹ 18 ماہ میں متوقع ہے
8ویں پے کمیشن کی حتمی رپورٹ تقریباً 18 ماہ میں متوقع ہے۔ اس دوران، مرکزی حکومت کے ملازمین کو ساتویں پے کمیشن کے قواعد کے مطابق مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) کے ساتھ باقاعدگی سے اضافہ ملتا رہے گا۔
اگلے 18 مہینوں میں ڈی اے میں تین بار (ہر چھ ماہ بعد) نظر ثانی کی جائے گی۔ متوقع اضافے کی بنیاد پر، اگر ڈی اے میں ہر بار 4 فیصد اضافہ کیا جاتا ہے، تو کل اضافہ 12 فیصد ہو جائے گا۔ فی الحال ملازمین کو 58 فیصد ڈی اے ملتا ہے۔
تخمینہ شدہ ڈی اے 18 ماہ کے بعد تقریباً 70 فیصد (58 فیصد + 12 فیصد) تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ مرکزی حکومت نے کمیشن کے حوالہ کی شرائط کو باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے، اس لیے کمیشن کی ٹیم سے 18 ماہ کے اندر اپنی تفصیلی رپورٹ مرکزی حکومت کو پیش کرنے کی امید ہے۔ رپورٹ میں تنخواہ، پنشن اور الاؤنس میں اضافے جیسے مسائل کو حل کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ آٹھویں پے کمیشن کو لے کر کئی جھوٹے دعوے گردش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل واٹس ایپ پر ایک پیغام آگے بڑھایا جا رہا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مرکزی حکومت نے فنانس ایکٹ 2025 کے تحت ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کے فوائد جیسے کہ ڈی اے میں اضافہ اور پے کمیشن میں تبدیلیاں واپس لے لی ہیں۔ یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط ہے اور حکومت نے اس کی تردید کی ہے۔