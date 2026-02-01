بجٹ 2026 کی جھلکیاں، جانیں کیا سستا ہوا اور کیا مہنگا؟
مرکزی بجٹ 2026 میں بنیادی کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکس میں کمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔
February 1, 2026
نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج بروز اتوار مالی سال 2026-27 کے لیے ملک کا عام بجٹ پیش کیا۔ 2026 کے مرکزی بجٹ میں کینسر کی 17 ادویات کے ساتھ ساتھ بیٹری اور طیاروں کے ایندھن پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ غیر ملکی سفر، تعلیم اور طبی اخراجات کے لیے بھی ٹی سی ایس کی شرحیں کم کر دی گئی ہیں۔ غیر ملکی شہریوں کو بھی بھارت سے باہر کی آمدنی پر ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے۔
حکومت کے بجٹ اعلانات سے جہاں کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی وہیں شراب اور دیگر اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ اپنی بجٹ تقریر میں سیتا رمن نے کہا کہ کھیلوں کے سامان سستے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس (شوگر) اور کینسر کی دوائیں بھی سستی ہو جائیں گی۔
کیا کیا سستا ہوگا؟
کینسر کی 17 دوائیں سستی ہو جائیں گی۔
چمڑے کے سامان سستی ہو جائیں گے۔
موبائل فون اور ای وی بیٹریاں سستی ہو جائیں گی۔
مائیکرو ویو اوون سستے ہو جائیں گے۔
سولر پینل سستے ہو جائیں گے۔
غیر ملکی سیاحتی پیکجز سستے: ٹی سی ایس (ٹیکس کلیکٹڈ اٹ سورس) کی شرح 5-20% سے کم کر کے 2% کر دی گئی۔
بیرون ملک تعلیم سستی: ایل آر ایس کے تحت تعلیمی اخراجات پر ٹی ڈی ایس کم لگے گا۔
الکوحلک لکر سکریپ اور بعض معدنیات پر ڈیوٹی پانچ فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دی گئی۔
جوتوں کے اوپر کی برآمدات پر ڈیوٹی فری امپورٹ کی اجازت دے دی گئی۔
انرجی ٹرانزیشن کے آلات پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی (BCD) کی چھوٹ
سولر گلاس کے اجزاء پر بی سی ڈی کی چھوٹ
اہم معدنیات کے لیے کیپٹل گڈز پر بی سی ڈی کی چھوٹ
سویلین جہازوں کی تیاری کے اجزاء اور پرزوں پر بی سی ڈی کی چھوٹ
ذاتی استعمال کے لیے درآمدات پر بی سی ڈی 20 فیصد سے کم کر کے 10 فیصد کر دی گئی۔
بھارتی سمندری حدود میں بھارتی ماہی گیروں کی پکڑی گئی مچھلیوں کو درآمدات پر بی سی ڈی کی چھوٹ
نیوکلیئر پاور پراجیکٹس کے لیے درآمد شدہ سامان پر بی سی ڈی کی چھوٹ
کیا کیا مہنگا ہو گا؟
شراب مزید مہنگی ہو جائے گی۔
صنعتی سامان، خصوصی مشینری اور پرزہ جات کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔
تمباکو کی مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی: سگریٹ، پان مسالہ، اور دیگر تمباکو کی مصنوعات ایکسائز ڈیوٹی اور ہیلتھ سیس میں اضافہ کر دیا گیا۔
انکم ٹیکس کی غلط رپورٹنگ پر ٹیکس کی رقم کے 100% کے برابر جرمانہ۔
منقولہ اثاثے ظاہر کرنے میں ناکامی پر اب جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
اسٹاک آپشنز اور فیوچر ٹریڈنگ پر سیکیورٹیز ٹرانزیکشن ٹیکس 0.02% سے بڑھا کر 0.05% کر دیا گیا۔
مزید برآں، حکومت بجٹ میں ڈیوٹی فری درآمد کی حد کو 3% تک بڑھا کر برآمد کنندگان کے لیے پیداواری لاگت کو کم کر رہی ہے، جس سے ہندوستانی سمندری غذا اور ٹیکسٹائل کو عالمی سطح پر فروغ دینے میں مدد راحت ملے گی۔
درآمدی چمڑے سے تیار کردہ حتمی مصنوعات برآمد کرنے کی آخری تاریخ چھ ماہ سے بڑھا کر ایک سال کر دی گئی ہے، جس سے ٹینرز اور مینوفیکچررز کو ریلیف ملے گا۔
موبائل فونز کے علاوہ، تیار شدہ سامان پر ڈیوٹی زیادہ رکھ کر مقامی ویلیو ایڈیشن پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جب کہ ملکی پیداوار لائنوں کے لیے سرمائے کے آلات پر بوجھ کو کم کیا گیا ہے۔
اتھلیٹک شرکت کو فروغ دینے کے لیے کھیلوں کے سامان زیادہ سستے ہوں گے۔
حکومت نے بجٹ میں سرمایہ جاتی خرچ کو بڑھا کر ₹ 12.2 لاکھ کروڑ کر دیا ہے۔ تیز رفتار ریل، مائیکرو، اسمال اور میڈم صنعتوں، سیمی کنڈکٹرز، بائیو فارماسیوٹیکل، اور میڈیکل ٹورازم جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
