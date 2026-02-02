بجٹ 2026: پی ایف ٹرسٹ میں تبدیلیاں؛ کمپنیاں اکاؤنٹ میں یکساں طور پر حصہ ڈالیں گی
واضح رہے کہ آجر پی ایف اکاؤنٹس میں رقم جمع کراتے ہیں، جو کہ ملازم کی شراکت سے کم یا زیادہ ہوتی ہے۔
Published : February 2, 2026 at 8:16 AM IST
نئی دہلی: وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے اتوار کو اپنی بجٹ تقریر میں پراویڈنٹ فنڈ (پی ایف) کا ذکر کیا۔ پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2026 پیش کرتے ہوئے، سیتا رمن نے آجر کی شراکت پر مساوات اور فیصد کی بنیاد پر حدود کی ضرورت کو ہٹا کر پی ایف ٹرسٹ کے لیے معقول انتظامات کی تجویز پیش کی۔
فی الحال ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) اور محکمہ انکم ٹیکس کے ذریعہ تسلیم شدہ کچھ پی ایف ٹرسٹ ہیں۔ ان ٹرسٹوں کے آجر اپنے ملازمین کے تعاون سے زیادہ یا کم رقم اپنے پی ایف اکاؤنٹس میں مخصوص حدود کے اندر جمع کراتے ہیں۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے کہا کہ مجوزہ تبدیلیوں کا مقصد انتظام کو آسان بنانا اور ان پی ایف ٹرسٹوں کو چلانے کے لیے ایک واحد ریگولیٹر بنانا ہے۔ اہلکار نے کہا کہ اس سے آجروں (کمپنیوں) کی طرف سے پی ایف کے عطیات پر ٹیکس میں چھوٹ کے حوالے سے قانونی الجھن دور ہو جائے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو اعلیٰ انتظام میں ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اعلیٰ انتظامیہ نے اکثر پی ایف کنٹریبیوشن پروویژن کے تحت بڑی ٹیکس چھوٹ حاصل کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیا نظام آجروں کی طرف سے پی ایف کی شراکت کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرے گا جو ای پی ایف او کے قوانین سے کم نہیں ہوگا۔
اور نہ ہی یہ ٹرسٹ تسلیم شدہ پراویڈنٹ فنڈز سے متعلق شیڈول XI کے تحت تسلیم کیے گئے تھے۔
اپنی بجٹ تقریر میں، وزیر خزانہ سیتا رمن نے کہا، "یہ شیڈول XI میں ترمیم کرنے کی تجویز ہے تاکہ آجر کی شراکت پر برابری کی بنیاد پر اور فیصد کی بنیاد پر حدوں کو ہٹا کر، تنخواہ سے منسلک رعایت کو ہٹا کر اور حصص دار کی بنیاد پر تفریق کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، 7 کے تحت ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، حصص دار کی بنیاد پر فرق، ایمپلائیز پراویڈنٹ فنڈز اور متفرق پروویژنس ایکٹ، 1952 (EPF ایکٹ، 1952)، اور موجودہ EPFO کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھنے والی سخت قانونی زیادہ سے زیادہ حد کو ہٹانے کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق دفعات میں ترمیم کرنا۔
نیا نظام آجروں پر تعمیل کے بوجھ کو بھی کم کرے گا اور اس طرح کی شراکت پر انکم ٹیکس کے مسائل پر زیادہ وضاحت فراہم کرے گا، اس طرح قانونی چارہ جوئی کے امکانات کم ہوں گے۔