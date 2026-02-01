عام بجٹ پیش ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی، ملک کے عوام کو بے شمار امیدیں وابستہ
مودی حکومت 3.0 کا مکمل بجٹ آج صبح 11 بجے لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ سب کی نظریں وزیر خزانہ پر مرکوز ہیں۔
Published : February 1, 2026 at 9:55 AM IST
حیدرآباد: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج مودی حکومت 3.0 کا 2026 کا عام بجٹ پیش کریں گی۔ عوام کو اس بجٹ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وزیر خزانہ آج کچھ بڑے اعلانات کر سکتی ہیں۔ ٹیکس دہندگان، خواتین، عمر رسیدہ شہری اور کسان ان اعلانات کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
بزرگ شہری بجٹ 2026 میں ٹیکس میں چھوٹ اور سبسڈی والے ریلوے ٹکٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہیں ہیلتھ انشورنس سکیم سے متعلق بھی بڑی امیدیں قائم ہیں۔
بجٹ سے عوام کی توقعات
بجٹ 2025 میں مودی حکومت نے عام شہریوں کو بارہ لاکھ روپے انکم تک سالانہ چھوٹ دی تھی۔ اس بار عام لوگ اور بزرگ شہری اس چھوٹ کو تقریباً 14 لاکھ تک کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح، این پی ایس کے تحت ریٹائرمنٹ فنڈ قائم ہونے کے بعد مرکزی حکومت نے 80 فیصد تک نکالنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس بار ٹیکس بھرنا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس استثنیٰ کو برقرار رکھنے کے مطالبات ہیں۔ ہوم لون، انشورنس پریمیم ریلیف، اور پی پی ایف جیسی اسکیموں کے بارے میں، ٹیکس ریلیف صرف پرانے ٹیکس سلیب کے تحت دستیاب ہے، لیکن اس کو بھی نئے نظام میں شامل کرنے کا پرزور مطالبہ ہے۔ پچھلے بجٹ 2025 میں، ٹی ڈی ایس تخفیف کی حد کو بڑھا کر تقریباً ایک لاکھ روپے کر دیا گیا تھا، لیکن اب 2026 کے عام بجٹ میں اسے بڑھا کر دو لاکھ روپے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
انشورنس کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟
عوام کا مطالبہ ہے کہ مودی حکومت 2026 کے عام بجٹ میں لائف اور ہیلتھ جیسے انشورنس کے تحت بھی چھوٹ کی میں اضافہ کرے۔ جہاں کام کرنے والے پیشہ ور افراد کو فائدہ ہوگا وہیں بزرگ شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ صنعت کے شعبے سے بھی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ شعبہ چاہتا ہے کہ مودی حکومت لائسنسنگ پالیسیوں کو ہموار کرے اور ایسی مصنوعات بنائی جائیں جس کا فائدہ سب کو یکساں طور مل سکے۔
ریلوے ٹکٹ میں رعایت کا مطالبہ
کووڈ 19 کی وبا سے پہلے ملک میں بزرگ شہریوں کو ریلوے ٹکٹ کی بکنگ پر رعایت حاصل تھی، لیکن کورونا کے دوران اسے بند کر دیا گیا۔ وبائی مرض کو چھ سال گزر چکے ہیں لیکن رعایت کے اس نظام کو تاحال بحال نہیں کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں، بزرگ شہری ایک بار پھر حکومت سے ٹکٹ بکنگ پر رعایت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
