نوکری چھوڑنے کے دو دن کے اندر مکمل اور حتمی تصفیہ: نئے لیبر کوڈز کے تحت لاکھوں ملازمین کے لیے بڑی راحت
نئے لیبر کوڈز کے تحت، کمپنیوں کو ملازم کی مکمل سیٹلمنٹ ان کے استعفیٰ یا برطرفی کے صرف دو دن کے اندر مکمل کرنا ہوگا
Published : April 4, 2026 at 1:55 PM IST
حیدرآباد: یہ ملک بھر کے لاکھوں تنخواہ دار افراد کے لیے راحت بخش خبر ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے نئے لیبر کوڈز کے تحت، ملازمین کو اپنی محنت کی کمائی کے حصول کے لیے مہینوں تک اپنی سابقہ کمپنیوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نئے ضوابط کے مطابق، اگر کوئی ملازم مستعفی ہو جاتا ہے یا اسے برطرف کر دیا جاتا ہے، یا اگر کمپنی کام بند کر دیتی ہے، تو کمپنی کے لیے یہ لازمی ہو گا کہ وہ اپنی پوری مالی تصفیہ جو کہ 'مکمل اور حتمی تصفیہ' کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف دو ورکنگ دنوں میں مکمل کرے۔
نیا اصول کیا ہے، اور یہ کب نافذ العمل ہوگا؟
یہ بندوبست 'ضابطہ اجرت (Code on Wages, 2019) کے سیکشن 17(2) کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ موجودہ نظام کے تحت، کمپنیاں تصفیہ کی کارروائی کے لیے عام طور پر 45 سے 90 دن لگا دیتی ہیں، اس دوران اکثر ملازمین کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، حالیہ رپورٹس کے مطابق، حکومت نے ان قوانین کو یکم اپریل 2026 سے مکمل طور پر موثر بنا دیا ہے۔ نتیجتاً، تمام بقایا جات ملازم کے استعفیٰ کے بعد دوسرے ورکنگ ڈے تک ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جائیں۔
مکمل اور حتمی تصفیہ میں کیا شامل ہے؟
ایف اینڈ ایف تصفیہ کا مطلب صرف مہینے کی آخری تنخواہ نہیں ہے، اس میں کئی دوسرے اجزاء شامل ہیں:
بقایا تنخواہ: آخری مدت کے دوران کام کرنے والے اصل دنوں کی پوری تنخواہ
لیو اینکیشمنٹ: کسی بھی جمع شدہ یا 'کمائی ہوئی چھٹیوں' (ای ایل) کے لیے مالی معاوضہ جو غیر استعمال شدہ رہ جاتی ہے
بونس اور مراعات: کوئی بھی زیر التواء بونس یا مراعات جو کارکردگی کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے
گریچویٹی: کمپنی میں گزارے گئے میعاد کے اعتراف میں موصول ہونے والا سروس فائدہ
معاوضہ: سفری اخراجات یا دفتر سے متعلق دیگر اخراجات کے بقایا دعوے
گریچوٹی کے قواعد میں تاریخی تبدیلیاں
نئے لیبر کوڈز کے ذریعے متعارف کرائی گئی سب سے زیادہ انقلابی تبدیلی گریچیوٹی سے متعلق ہے۔ اب تک، قاعدہ یہ طے کرتا تھا کہ ملازم پانچ سال کی مسلسل سروس مکمل کرنے کے بعد ہی گریچیوٹی کا حقدار ہوتا ہے۔ تاہم، مقررہ مدت کے ملازمین کے لیے، یہ حد اب صرف ایک سال تک کم کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی میں ایک سال بھی کام کیا ہے، تو آپ گریچیوٹی کے حقدار ہوں گے۔ کمپنی کو یہ رقم 30 دنوں کے اندر ادا کرنی ہوگی۔
ملازمین کے لیے فوائد، کمپنیوں کے لیے چیلنجز
اس تبدیلی سے بنیادی طور پر نوجوان پیشہ ور افراد کو فائدہ پہنچے گا جو اپنے کیریئر کے ابتدائی مراحل کے دوران اکثر ملازمتیں بدلتے رہتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ سیٹلمنٹ کے حتمی طریقہ کار میں تاخیر سے افراد کو اپنے مکان کا کرایہ یا قرض، ای ایم آئی وقت پر ادا کرنے میں مشکلات کا باعث بنتی ہے، لیکن اب، دو دن کی وقت کی حد کمپنیوں میں زیادہ نظم و ضبط پیدا کرے گی۔ تاہم، ایچ آر ماہرین کا خیال ہے کہ کمپنیوں کو اپنے پے رول اور آئی ٹی سسٹمز کو نمایاں طور پر اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ مالی تصفیے پر اتنی مختصر مدت کے اندر کارروائی کی جاسکے۔
