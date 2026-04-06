ملازمین کے لیے خو شخبری: 30 سے زیادہ چھٹیاں بچی ہیں؟ تو سال کے آخر میں ملے گی موٹی رقم، نیا ضابطہ
اب ملازمین کو اب 30 دن سے زیادہ کی غیر استعمال شدہ چھٹیوں کے لیے سالانہ موٹی رقم ملے گی، مکمل خبر پڑھیں۔۔۔
Published : April 6, 2026 at 4:02 PM IST
نئی دہلی: یہ ملک بھر کے لاکھوں تنخواہ دار پیشہ ور افراد کے لیے خوش آئند خبر ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے جانے والے نئے لیبر کوڈ کے تحت ملازمین کی چھٹیوں کو کنٹرول کرنے والے قوانین میں تاریخی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب جو ملازمین کام کے دباؤ کی وجہ سے اپنی چھٹیوں کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں انہیں مزید نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ نئے ضوابط کے مطابق، ملازمین کو سال کے آخر میں کسی بھی اضافی چھٹی کے بدلے میں سالانہ نقد ادائیگی ملے گی۔
نیا اصول کیا کہتا ہے، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟
موجودہ نظام کے تحت، نجی کمپنیاں اکثر یوز اٹ آر لوز اٹ (Use It or Lose It) کی پالیسی پر عمل کرتی ہیں، جس کے تحت سال ختم ہوتے ہی کوئی غیر استعمال شدہ چھٹی ختم ہو جاتی ہے اور چھٹیاں صفر پر ری سیٹ ہو جاتی ہیں۔ تاہم، 'پیشہ ورانہ سکیورٹی، "ہیلتھ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز (OSH) کوڈ، 2020" کے تحت، اب ایک ملازم زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کی 'کمائی ہوئی چھٹی' (ای ایل) کو ایک کیلنڈر سال کے اختتام پر اگلے سال منتقل کر سکتا ہے۔
اگر کسی ملازم کے پاس 30 دن سے زیادہ کی چھٹی باقی ہے، تو کمپنی کو اب ان اضافی دنوں کے مساوی رقم براہ راست ملازم کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس سال کے اختتام پر 45 دن کی چھٹی باقی ہے، تو 30 دن اگلے سال کے لیے آپ کی چھٹی کے بیلنس میں بھیجے جائیں گے، جب کہ آپ کو بقیہ 15 دنوں کے لیے نقد ادائیگی ملے گی۔
چھٹیوں کی اہلیت اور دیگر اہم تبدیلیاں
180 دن کا اصول: پہلے، 'کمائی ہوئی چھٹی' (ای ایل) کے اہل ہونے کے لیے، ایک ملازم کو ایک سال کے اندر 240 دن کام کرنا ہوتا تھا۔ اس ضرورت کو اب کم کر کے 180 دن کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب نئے ملازمین بھی بہت جلد چھٹی حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔
انتظامیہ سے انکار کی صورت میں ریلیف: اگر کوئی ملازم چھٹی کی درخواست کرتا ہے اور انتظامیہ درخواست کو مسترد کر دیتی ہے، تو ان مخصوص چھٹی کے دنوں کو '30 دن کی کیری فارورڈ حد' میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں، ملازم کو 30 دن کی معیاری حد سے زیادہ چھٹی کا بیلنس جمع کرنے کی اجازت ہوگی۔
مکمل اور حتمی تصفیہ: کسی ملازم کے مستعفی ہونے یا برطرف کیے جانے کی صورت میں، کمپنیوں کو اب تمام بقایا واجبات اور جمع شدہ چھٹی کی ادائیگیوں کو دو کام کاج کے دنوں (ورکنگ ڈیز) یعنی 48 گھنٹے کے اندر طے کرنا ہوگا۔
ان ہینڈ تنخواہ میں اضافہ
نئے لیبر کوڈ کے تحت 'تنخواہ' کی تعریف میں بھی نظر ثانی کی گئی ہے، جس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ بنیادی تنخواہ کل سی ٹی سی (کمپنی کی لاگت) کا کم از کم 50 فیصد ہونی چاہیے۔ چونکہ چھٹی کی رقم کا حساب بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے جمع شدہ چھٹی کے بدلے میں موصول ہونے والی رقم اب پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوگی۔ مزید برآں، حکومت نے چھٹیوں کی نقدی کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد کو 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دیا ہے، اس طرح ملازمین کو براہ راست مالی فائدہ پہنچ رہا ہے۔
