نئی آدھار ایپ میں کیا خاص ہے؟ سیکیورٹی کے ساتھ ملے گا شیئرنگ کنٹرول

نئی ایپ صارفین کو اپنے بائیو میٹرک ڈیٹا کو لاک یا ان لاک کرنے اور اسے ٹریک کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

نئی آدھار ایپ میں کیا خاص ہے؟
نئی آدھار ایپ میں کیا خاص ہے؟ (X-UIDAI)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 13, 2025 at 9:59 AM IST

4 Min Read
نئی دہلی: ہر جگہ اپنا آدھار کارڈ رکھنا اب ماضی کی بات ہے۔ یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے ایک نئی آدھار ایپ متعارف کرائی ہے جو صارفین کو بہتر رازداری اور کنٹرول کے ساتھ اپنے اسمارٹ فونز پر اپنے آدھار کو ڈیجیٹل طور پر اسٹور کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

ایپ، اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر دستیاب ہے، اس میں بہتر سیکیورٹی، آسان رسائی اور پیپرلیس سہولت دی گئی ہے۔ صارفین اب کیو آر کوڈ کے ذریعے اپنے آدھار کو محفوظ طریقے سے شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ذاتی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر صرف آپ کا نام اور تصویر درکار ہے، تو آپ دیگر حساس معلومات جیسے اپنا پتہ یا تاریخ پیدائش چھپا سکتے ہیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، یو آئی ڈی اے آئی نے کہا کہ، "اپنی ڈیجیٹل شناخت کو ساتھ رکھنے کے لیے ایک بہتر طریقے کا تجربہ کریں! نیا آدھار ایپ جدید ترین سیکیورٹی، آسان رسائی، اور مکمل طور پر پیپرلیس تجربہ پیش کرتا ہے - کسی بھی وقت، کہیں بھی۔"

صارفین بائیو میٹرک ڈیٹا کو لاک اور ان لاک کر سکتے ہیں

نئی ایپ صارفین کو اپنے بایومیٹرک ڈیٹا کو لاک یا ان لاک کرنے، یہ ٹریک کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ ان کا آدھار کہاں اور کب استعمال ہوا ہے، اور خاندان کے متعدد افراد کے لیے آدھار کارڈز کو ایک جگہ پر اسٹور کر سکتے ہیں۔۔۔ یہ ڈیجیٹل شناخت کے انتظام کے لیے ایک ون اسٹاپ حل ہے۔

نئی آدھار ایپ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں؟

صارفین پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے 'آدھار' ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ضروری اجازتیں دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ اپنا آدھار نمبر بھی درج کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ آدھار سے منسلک اپنے موبائل نمبر کی تصدیق کر لیتے ہیں، تو ایپ ان کی شناخت کی تصدیق کے لیے چہرے کی تصدیق کے لیے پوچھتی ہے۔ سیکیورٹی پن سیٹ کرنے کے بعد، ایپ استعمال کے لیے تیار ہے۔

اس لانچ کے ساتھ، یو آئی ڈی اے آئی کا مقصد آدھار کے استعمال کو زیادہ محفوظ، لچکدار اور صارف دوست بنانا ہے۔ مزید برآں، اس کا مقصد لوگوں کو ان کے ذاتی ڈیٹا پر مکمل کنٹرول دے کر فزیکل کارڈز کی ضرورت کو کم کرنا ہے۔

شیئرنگ کنٹرولز

اس نئی ایپ کے ذریعے، آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس آدھار کی معلومات کو کس تنظیم یا فرد کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنا نام اور تصویر کسی تنظیم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا پتہ یا تاریخ پیدائش پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔

چہرے کی توثیق کی خصوصیات

اس نئی ایپ میں چہرے کی تصدیق کا فیچر بھی شامل ہے، جس کی مدد سے آپ اپنے چہرے کو اسکین کرکے اپنے آدھار کی تصدیق کرسکتے ہیں۔ یہ فیچر تصدیق کے لیے او ٹی پی کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔

پورے خاندان کا آدھار ایک جگہ دستیاب

اس ایپ کے ذریعہ، آپ نہ صرف اپنے آدھار کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے خاندان کے تمام افراد کی آدھار کی تفصیلات بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ، پورے خاندان کا آدھار ایک جگہ، ایک ساتھ دستیاب ہوگا، اور اسے صرف ایک کلک سے استعمال کیا جا سکے گا۔

