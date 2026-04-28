یہ غلطی کبھی نہ کریں! آدھار کارڈ اب صرف شناختی ثبوت، عمر کا درست ثبوت نہیں
UIDAI کے مطابق، آدھار صرف شناخت کا ثبوت ہے، تاریخ پیدائش کا ثبوت نہیں، کیونکہ یہ دستاویزات کے بغیر خود اعلان پر مبنی ہوتا ہے۔
Published : April 28, 2026 at 3:24 PM IST
نئی دہلی: یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے ایک اہم وضاحت جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آدھار کارڈ کو تاریخ پیدائش کے درست ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک طویل عرصے سے، لوگ آدھار کو شناختی ثبوت اور عمر کے ثبوت دونوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کی اس نئی ہدایت نے اس نظام کو بدل دیا ہے۔
UIDAI نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟
یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کی طرف سے جاری کردہ سرکاری میمورنڈم کے مطابق، آدھار بنیادی طور پر شناخت کا ثبوت ہے، تاریخ پیدائش کا دستاویز نہیں۔ اس کی کئی تکنیکی اور قانونی وجوہات بیان کی گئی ہیں:
Aadhaar is a valid identity proof, but not a proof of date of birth.— Aadhaar (@UIDAI) April 26, 2026
آدھار ایکٹ، 2016 کی حدود
یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے واضح کیا کہ آدھار ایکٹ، 2016 کے تحت، آدھار کارڈ صرف شناخت قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس قانون میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اسے تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خود اعلان، اندراج یا اپ ڈیٹ کے وقت
اندراج یا اپ ڈیٹ کے وقت، بہت سے معاملات میں، تاریخ پیدائش کو فرد کی طرف سے فراہم کردہ یا "دعویٰ" کی معلومات کی بنیاد پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، تو سسٹم ایک "تخمینی" تاریخ پیدائش ریکارڈ کرتا ہے، جو اکثر 1 جنوری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔
عدالتی موقف
حالیہ کئی فیصلوں میں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آدھار کا مقصد صرف بایومیٹرکس کے ذریعے انفرادی شناخت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ پیدائش کے اندراج کا متبادل نہیں ہو سکتا۔
اب تاریخ پیدائش کے درست متبادل کیا ہوں گے؟
یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کی اس وضاحت کے بعد، اب دیگر دستاویزات کو اسکول میں داخلے، پنشن اسکیموں یا دیگر سرکاری خدمات کے لیے آدھار پر ترجیح دی جائے گی۔ تاریخ پیدائش ثابت کرنے کے لیے درج ذیل دستاویزات اب درست ہوں گی۔
درست دستاویزات مندرجہ ذیل ہیں
- میونسپل کارپوریشن یا رجسٹرار کی طرف سے جاری کردہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ
- میٹرک (دسویں) کی مارک شیٹ یا سرٹیفکیٹ
- پاسپورٹ
- پین کارڈ
عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟
یو آئی ڈی اے آئی (UIDAI) نے واضح کیا ہے کہ آدھار صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سروس یا سبسڈی کا مطالبہ کرنے والا وہ شخص ہے جس کا بایومیٹرکس سسٹم میں درج ہے۔ اسے 'مثبت تصدیق' کہا جاتا ہے۔ تاہم، اگر تاریخ پیدائش کو لے کر کوئی تنازعہ ہوتا ہے، تو اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی ذمہ داری آدھار ہولڈر پر ہوگی۔
سرکاری ریکارڈ کے لیے صرف تصدیق شدہ دستاویزات
یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کے اس اقدام سے ڈیٹا کی درستگی اور قانونی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ پیدائش کے سرکاری ریکارڈ کے لیے صرف تصدیق شدہ دستاویزات کا استعمال کریں اور آدھار کو صرف اپنی ڈیجیٹل شناخت کے طور پر استعمال کریں۔