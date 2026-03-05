امریکہ میں ہنگامہ برپا، ٹرمپ کے غیر قانونی ٹیکسوں پر اہم عدالت کا فیصلہ؛ کمپنیوں کو اب سولہ لاکھ کروڑ روپے واپس کرنے ہوں گے
Published : March 5, 2026 at 12:08 PM IST
نیویارک: امریکی کاروباری تاریخ کے ایک بے مثال فیصلے میں نیویارک کی ایک وفاقی عدالت نے کمپنیوں کو اربوں ڈالر کی رقم کی واپسی کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت کے جج رچرڈ ایٹن نے بدھ کو فیصلہ سنایا کہ جن کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ سال عائد متنازعہ درآمدی ڈیوٹی ادا کیں وہ اب قانونی طور پر اپنی رقم واپس کرنے کی حقدار ہیں۔
یہ پورا تنازعہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (آئی ای ای پی اے) کے تحت عائد ٹیرف سے متعلق ہے۔ 20 فروری کو ایک تاریخی فیصلے میں، امریکی سپریم کورٹ نے ان فرائض کو غیر آئینی قرار دیا۔ عدالت نے دلیل دی کہ صدر کے پاس ٹیکس لگانے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ یہ اختیار صرف امریکی کانگریس کے لیے مخصوص ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جج ایٹن نے واضح کیا کہ نہ صرف مقدمہ چلانے والی کمپنیاں بلکہ ہر درآمد کنندہ جس نے یہ ڈیوٹی ادا کی ہے وہ رقم کی واپسی کا اہل ہے۔
معیشت پر کتنا بڑا اثر پڑے گا؟
ایک اندازے کے مطابق یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی مالی بحالی کی کارروائی ہوگی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، حکومت نے دسمبر 2025 تک ان ٹیرف کے ذریعے تقریباً 130 بلین ڈالر (تقریباً 12 لاکھ کروڑ روپے) اکٹھے کیے تھے۔ اب، یہ کل رقم واپسی کی رقم 175 بلین ڈالر (تقریباً 16.12 لاکھ کروڑ روپے) تک پہنچ سکتی ہے۔
کمپنیوں کے لیے بڑا ریلیف
یہ معاملہ ٹینیسی میں قائم ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ایٹموس فلٹریشن کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران پیدا ہوا، لیکن اب اس کا دائرہ کار ملک بھر میں تقریباً 300,000 چھوٹی اور بڑی کمپنیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ Bausch & Lomb، Dyson، اور FedEx جیسی بڑی کمپنیوں سے لے کر ہزاروں چھوٹے کاروباروں تک، اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ "ہم ٹیرف ادا کرتے ہیں" اتحاد نے اسے چھوٹے کاروباروں کے لیے اخلاقی اور اقتصادی فتح قرار دیا۔
اگرچہ عدالت نے رقم کی واپسی کا حکم دیا ہے لیکن اتنی بڑی رقم واپس کرنا ایک اہم انتظامی چیلنج ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی کسٹمز ڈیپارٹمنٹ (CBP) کا موجودہ نظام معمولی غلطیوں کے لیے رقم کی واپسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، نہ کہ اس حد تک ادائیگیوں کے لیے۔ مزید برآں، ٹرمپ انتظامیہ اس عمل کو روکنے یا موخر کرنے کے لیے اعلیٰ عدالت سے اپیل کر سکتی ہے۔ ابھی کے لیے، جج ایٹن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود ان تمام مقدمات کی سماعت کریں تاکہ عمل کو ہموار رکھا جا سکے۔ اب، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی جلدی کمپنیوں کے پیسے واپس کرتی ہے۔