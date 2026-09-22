ٹیلی کام صارفین کو بڑی راحت: وائس کالنگ والے مزید سستے پلان متعارف کرانے کمپنیوں کو TRAI کی ہدایت
TRAI نے ٹیلی کام کمپنیوں کو انٹرنیٹ ڈیٹا کے بغیر وائس کالنگ پر مبنی خصوصی ریچارج واؤچرز پیش کرنے کی ہدایت دی۔
Published : September 22, 2026 at 7:49 PM IST
نئی دہلی : ٹیلی کام صارفین، بالخصوص وہ افراد جو موبائل ڈیٹا استعمال نہیں کرتے، اب اپنے موبائل ریچارج کے لیے مزید لچکدار اور ضرورت کے مطابق اختیارات حاصل کرسکیں گے۔ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (ٹرائی) یعنی TRAI نے ٹیلی کام کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ صرف وائس کال اور ایس ایم ایس کی سہولت پر مشتمل مزید خصوصی ٹیرف واؤچرز (ایس ٹی ویز) پیش کریں اور ان میں مختصر مدت والے ریچارج پلان بھی شامل کریں۔
ٹرائی نے ٹیلی کام کنزومر پروٹیکشن ریگولیشن 2026 کے تحت ٹیلی کام آپریٹروں کے لیے نئے ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی کمپنی پہلے ہی 30 دن یا اس سے کم مدت کے لیے وائس، ایس ایم ایس اور ڈیٹا پر مشتمل واؤچرز پیش کررہی ہے تو اسے اسی مدت کے لیے صرف وائس اور ایس ایم ایس والا خصوصی ٹیرف واؤچر بھی فراہم کرنا ہوگا۔ ان وائس اور ایس ایم ایس پر مبنی واؤچرز کی قیمت میں بھی ڈیٹا کی سہولت شامل نہ ہونے کے تناسب سے مناسب کمی کرنا ہوگی، تاکہ صارفین کو غیر ضروری ڈیٹا کے لیے ادائیگی نہ کرنا پڑے۔
نئے ضوابط کے تحت ٹیلی کام کمپنیوں کو ایسے ریچارج پلان بھی پیش کرنے ہوں گے جن کی مدت ہر ماہ ایک ہی تاریخ کو تجدید ہوسکے۔ مثلاً اگر کوئی صارف کسی مخصوص تاریخ کو ماہانہ ریچارج کرواتا ہے تو آئندہ مہینوں میں بھی اسی تاریخ کو ریچارج کی تجدید کی سہولت ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی مہینے میں وہ تاریخ موجود ہی نہ ہو تو اس مہینے کی آخری تاریخ کو تجدید کی جائے گی۔ اس نظام سے صارفین کے لیے ماہانہ ریچارج کی منصوبہ بندی نسبتاً آسان ہوجائے گی۔
ٹرائی کے مطابق صارفین کی ضروریات اور مالی استطاعت مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے موبائل صارفین بھی ہیں جنہیں انٹرنیٹ ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انہیں ایسے پلان خریدنے پڑتے ہیں جن میں وائس، ایس ایم ایس اور ڈیٹا تینوں شامل ہوتے ہیں۔ ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ نئے فریم ورک سے کم آمدنی والے صارفین کو اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق ریچارج منتخب کرنے کے مزید مواقع ملیں گے۔ اسی طرح وہ صارفین بھی غیر ضروری ڈیٹا کے لیے رقم ادا کرنے سے بچ سکیں گے جو موبائل انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے یا اس کے لیے الگ کنکشن رکھتے ہیں۔
ٹرائی نے بتایا کہ اس فیصلے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں صرف وائس اور ایس ایم ایس پر مشتمل خصوصی ٹیرف واؤچرز کی تعداد محدود تھی اور ان میں بھی زیادہ تر طویل مدت والے پلان دستیاب تھے۔ اس صورت حال میں کم قیمت اور مختصر مدت کے ریچارج کی تلاش کرنے والے صارفین کے پاس انتخاب کے مواقع کم رہ جاتے تھے۔ ٹرائی نے نئے ضوابط کو حتمی شکل دینے سے قبل متعلقہ فریقوں سے تجاویز اور آراء طلب کی تھیں۔ ریگولیٹر نے اس ترمیم کا مسودہ 7 اپریل 2026 کو مشاورت کے لیے جاری کیا تھا۔
اس عمل کے دوران مختلف متعلقہ فریقوں کی جانب سے مجموعی طور پر 1,132 تجاویز اور جوابات موصول ہوئے۔ اس کے بعد 15 جون 2026 کو اوپن ہاؤس ڈسکشن بھی منعقد کی گئی، جس میں مختلف فریقوں نے اپنی آراء پیش کیں۔ ان تجاویز اور مشاورت کے بعد ٹرائی نے ترمیم شدہ ضوابط کو حتمی شکل دی۔ وزارت مواصلات کے محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے 11 مارچ 2026 کو پارلیمنٹ میں دیے گئے جواب کے مطابق، موبائل صارفین کی جانب سے وائس پلان کے ساتھ ڈیٹا سروس کو لازمی طور پر شامل کیے جانے سے متعلق بھی شکایات موصول ہوئی تھیں۔
یہ بھی پڑھیں: بیجنگ میں ڈرون پر پابندی سے قبل مالکان میں اپنے آلات بیچنے کی دوڑ
محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کے مطابق فروری 2026 تک سینٹرلائزڈ پبلک گریوینس ریڈریسل اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے ایسی 20 شکایات موصول ہوئی تھیں۔ ان شکایات کو مناسب کارروائی اور حتمی ازالے کے لیے ٹرائی اور متعلقہ ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز کو بھیجا گیا تھا۔ ٹرائی کے نئے ضوابط کا مقصد بنیادی طور پر صارفین کو اپنی ضرورت کے مطابق موبائل ریچارج منتخب کرنے کی زیادہ آزادی دینا ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جو موبائل ڈیٹا استعمال نہیں کرتے اور صرف کالنگ کی سہولت چاہتے ہیں۔