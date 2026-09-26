یو ایس محکمہ خارجہ کا اہم بیان: آخری مراحل میں پہنچا بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ، جلد ہوگا بڑا اعلان
امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ اہلکار کے مطابق، بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ 90 فیصد مکمل ہو چکا ہے، کچھ آخری امور پر کام جاری ہے۔
By PTI
Published : September 26, 2026 at 12:20 PM IST
نیویارک: بھارت اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے سے متوقع تجارتی معاہدہ اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ اہلکار کے مطابق، دونوں ممالک اس معاہدے کا 90 فیصد سے زیادہ حصہ مکمل کر چکے ہیں اور اب صرف چند آخری باریک تفصیلات کو سلجھانا باقی ہے۔
دہائیوں پرانے اختلافات دور ہوں گے
تجارت ہمیشہ سے بھارت اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات میں سب سے پیچیدہ اور حساس معاملہ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی اہلکار نے کہا کہ "تجارتی محاذ پر یہ معاہدہ بھارت امریکہ تعلقات کو ایک الگ بلندی پر لے جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی پالیسیاں ہمیشہ سے ایک بڑی رکاوٹ رہی ہیں۔ لیکن اب ہم اس کے بے حد قریب ہیں اور بہت جلد اس سلسلے میں ایک بڑا اور سنسنی خیز اعلان دیکھنے کو مل سکتا ہے۔"
آئندہ سفارتی دوروں سے قربت بڑھے گی
یہ بڑی اقتصادی و سفارتی کامیابی ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اکتوبر سال 2026 میں بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم نریندر مودی دسمبر سال 2026 میں امریکہ کے فلوریڈا میں منعقد ہونے والے جی-20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ پی ایم مودی کے اس دورے کے دوران کئی بڑے اور اسٹریٹجک معاہدوں کے باضابطہ اعلانات کیے جا سکتے ہیں۔
'کواڈ' اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری
یہ سال بھارت اور امریکہ کی سفارتی تاریخ میں بے حد غیر معمولی رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایک ہی سال میں تیسری بار ملنے جا رہے ہیں، جو کواڈ ممالک (بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا) کے درمیان بڑھتے ہوئے باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، مئی سال 2027 میں نئی دہلی 'کواڈ' وزرائے خارجہ کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے، جس سے ہند-بحرالکاہل خطے میں سلامتی اور اقتصادی تعاون کو مزید مضبوطی ملے گی۔
آئی ایم ای سی راہداری پر بھی توجہ
بھارت-مڈل ایسٹ-یورپ اقتصادی راہداری (آئی ایم ای سی) بھی امریکہ اور بھارت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اگرچہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کی وجہ سے اس منصوبے کی رفتار کچھ سست ضرور ہوئی ہے، لیکن امریکی حکام کا ماننا ہے کہ خطے میں استحکام آتے ہی آئی ایم ای سی راہداری کا کام انتہائی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ بھارت اور امریکہ شپنگ اور لاجسٹکس کے راستوں کی نقشہ سازی کے لیے پہلے ہی تیار ہیں، اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور اسرائیل جیسے ممالک بھی اس راہداری کے اپنے اپنے حصوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔
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