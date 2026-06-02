یکم جون سے بدل گئے یہ پانچ بڑے قواعد: آپ کی جیب پر بڑھ گیا بوجھ۔۔ فہرست چیک کریں
یکم جون سے لاگو پانچ بڑے نئے رولز میں ایل پی جی، یو پی آئی، پین کارڈز، اور ایڈوانس ٹیکس سے متعلق اصول شامل ہیں۔
Published : June 2, 2026 at 10:19 AM IST
نئی دہلی: جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج مہینے کا دوسرا دن ہے۔ مہینے کے پہلے ہی دن سے، ملک بھر میں عام آدمی کے مالیات، بینکنگ، ٹیکس کے ضوابط اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو متاثر کرنے والی کئی اہم تبدیلیاں نافذ ہو گئی ہیں۔ حکومت، ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) اور محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے جاری کردہ ان نئے قواعد کا براہ راست اثر آپ کے ماہانہ بجٹ اور یومیہ مالیاتی لین دین پر پڑے گا۔ آئیے ہم ان پانچ بڑے اصولوں کو تفصیل سے جانتے ہیں جو یکم جون 2026 سے تبدیل ہوئے ہیں۔
1. کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ
عالمی منڈی میں جاری اتار چڑھاؤ اور امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے ملک میں مسلسل چھٹے مہینے کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یکم جون سے، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلوگرام کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 42 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ مزید برآں، 5 کلوگرام کے ایف ٹی ایل (فری ٹریڈ ایل پی جی) سلنڈر کی قیمت میں بھی 11 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک یقین دہانی پر، گھریلو استعمال کے لیے 14.2 کلو گرام کے سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تاہم، کمرشل سلنڈروں کی بڑھتی ہوئی قیمت ریستورانوں، ڈھابوں اور اکثر باہر کھانا کھانے والوں پر بہت زیادہ مالی بوجھ ڈالے گی۔ پچھلے چھ ماہ کے دوران کمرشل سلنڈر کی قیمتیں تقریباً دوگنی ہو گئی ہیں۔
2. انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے ریلیف: پین کارڈ کے قواعد میں اہم تبدیلیاں
عام لوگوں اور کاروباری برادری کو اہم راحت فراہم کرتے ہوئے، محکمہ انکم ٹیکس نے پین کارڈ سے منسلک رپورٹنگ کی حدوں میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ پین کارڈ کے لیے لازمی شرط جو پہلے ایک دن میں 50,000 روپے سے زیادہ کی نقدی جمع کرنے پر لاگو ہوتی تھی — اب کچھ مخصوص معاملات میں معاف کر دی گئی ہے۔ مزید برآں، کیش ڈپازٹس کے لیے سالانہ رپورٹنگ کی حد کو 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ جائیداد کے لین دین کے حوالے سے بھی ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ اب، 20 لاکھ روپے تک کی جائیداد کے لین دین کے لیے پین کارڈ دینا لازمی ہو گا- پہلے یہ شرط 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی کے لین دین پر تھی۔ حالانکہ، سالانہ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی نقد رقم نکالنے پر اب محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے سخت جانچ پڑتال کی جائے گی۔
3. سخت یو پی آئی سیکیورٹی: بایومیٹرکس اب PIN کے ساتھ لازمی ہے
ملک بھر میں آن لائن فراڈ اور ڈیجیٹل گھوٹالوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے، نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ یکم جون سے مؤثر، اعلیٰ قدر والے یو پی آئی لین دین کے لیے سیکیورٹی کی ایک اضافی تہہ شامل کی گئی ہے۔ اب، بڑی رقم کی منتقلی کے وقت صرف یو پی آئی پن درج کرنا کافی نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی کی توثیق کے لیے، صارفین کو اپنے موبائل فون کے ذریعے بایومیٹرک تصدیق فراہم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے—جیسے کہ فنگر پرنٹ اسکین یا چہرے کی شناخت۔ یہ اقدام آپ کے اکاؤنٹ سے دھوکہ دہی پر مبنی لین دین کو عملی طور پر ناممکن بنا دے گا، یہاں تک کہ آپ کا موبائل فون چوری ہونے کی صورت میں بھی۔
4. یو پی آئی اور اے ٹی ایم سے رقم نکالنا اب مفت نہیں ہے
ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو ڈیبٹ کارڈ کی ضرورت کے بغیر صرف کیو آر کوڈ اسکین کرکے اے ٹی ایم سے نقد رقم نکالنے کی سہولت کا استعمال کرتے ہیں۔ یکم جون سے، یو پی آئی پر مبنی کارڈ لیس کیش نکالنے کا شمار معیاری اے ٹی ایم ٹرانزیکشنز کی طرح ہی کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی رقم نکالنا اب آپ کے بینک کی طرف سے فراہم کردہ ماہانہ مفت اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کی حد (عام طور پر تین سے پانچ ٹرانزیکشنز تک) کے دائرہ کار میں آئے گا۔ اگر آپ یو پی آئی اے ٹی ایم استعمال کرتے ہوئے اس مقررہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو آپ اضافی چارجز ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، جیسا کہ آپ معیاری ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشن کے ساتھ کرتے ہیں۔
5. پہلی ایڈوانس ٹیکس کی قسط کے لیے آخری تاریخ
مالی سال 2026-27 کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی پہلی قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ تمام تنخواہ دار افراد جو اپنی تنخواہ کے علاوہ دیگر ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں — نیز فری لانسرز اور کاروباری مالکان — کو 15 جون تک اپنی تخمینی ٹیکس ذمہ داری کا کم از کم 15 فیصد جمع کروانا ہوگا۔ یہ اصول ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جن کی ٹیکس کی کل دین داری ٹی ڈی ایس کی کٹوتی کے بعد 10,000 روپے سے زیادہ ہے۔ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ شہری جن کی کوئی کاروباری آمدنی نہیں ہے وہ اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔
