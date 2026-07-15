ہندوستان-برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ نافذ ہو گیا، اب 99 فیصد ہندوستانی سامان ٹیکس فری فروخت ہو گا
وزیراعظم مودی کی قیادت میں، ہندوستان-برطانیہ تجارتی معاہدہ نافذ ہوا ہے۔ یہ 99 فیصد ہندوستانی سامان کو ٹیکس فری مارکیٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
Published : July 15, 2026 at 2:14 PM IST
نئی دہلی: تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اعلان کیا کہ ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان ایک تاریخی تجارتی معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عمل میں آیا ہے۔ اس معاہدے کو 'جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ' (سی ای ٹی اے) کا نام دیا گیا ہے۔ گوئل نے اسے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔
ہندوستانی سامان کے لیے بڑی مارکیٹ تک رسائی
اس معاہدے کے نفاذ کے ساتھ، ہندوستان سے برطانیہ کو برآمد کی جانے والی تقریباً 99 فیصد اشیا ٹیکس (کسٹم ڈیوٹی) سے مستثنیٰ ہوں گی۔ اس سے ٹیکسٹائل، چمڑے، جواہرات اور زیورات، انجینئرنگ کے سامان، سمندری مصنوعات اور کیمیکل میں ہندوستان کی تجارت کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس سے ملک کی چھوٹی صنعتوں (ایم ایس ایم ایز)، کسانوں اور نئے صنعت کاروں کے لیے بیرون ملک کمائی کے خاطر خواہ مواقع کھلیں گے۔
نوکری پیشہ اور آئی ٹی سیکٹر کو ملے گا فائدہ
تجارتی معاہدے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان ایک 'سوشل سیکیورٹی ایگریمنٹ' بھی نافذ العمل ہے۔ اس کے تحت، اگر کوئی ہندوستانی پیشہ ور (جیسے آئی ٹی انجینئر یا ڈاکٹر) ایک خاص مدت کے لیے برطانیہ میں کام پر جاتا ہے، تو انھیں دونوں ممالک میں پانچ سال تک دوہرا ٹیکس (سوشل سیکیورٹی کنٹری بیوشن) ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے ہندوستانی کمپنیوں کے اخراجات کم ہوں گے اور ہندوستانی پیشہ ور افراد کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ یہی نہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی)، مالیاتی خدمات، اور تعلیمی شیکٹر میں کام کرنے والے افراد کے لیے برطانیہ کا سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔
برطانوی اشیا سستی ہوں گی
اس معاہدے کے تحت ہندوستان برطانیہ سے درآمد کی جانے والی مختلف اشیا پر ٹیکس بھی کم کرے گا۔ اسکاچ وہسکی، چاکلیٹ، بسکٹ اور کاسمیٹکس جیسی اشیاء پر رعایتیں بتدریج نافذ کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر، برٹش اسکاچ وہسکی پر 150 فیصد ٹیکس فوری طور پر کم ہو کر 75 فیصد ہو جائے گا اور اگلے 10 سالوں میں مزید کم ہو کر 40 فیصد ہو جائے گا۔ برطانوی گاڑیوں پر ٹیکس بھی بتدریج کم کیا جائے گا۔
This is a significant moment in the India-United Kingdom partnership!— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
With the coming into force of the Comprehensive Economic and Trade Agreement and the Agreement on Social Security, our economic linkages are going to get even deeper. Together, these agreements translate our… https://t.co/6yZR0IUfCP
معاہدوں کا دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم کردار: پی ایم مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز ہندوستان-برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ (سی ای ٹی اے) اور سماجی تحفظ کے معاہدے کو دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی روابط مزید گہرے ہونے جا رہے ہیں اور مشترکہ عزائم کو لوگوں کے لیے ٹھوس مواقع میں تبدیل کریں گے۔ وزیراعظم مودی نے یہ بھی کہا کہ سی ای ٹی اے کسانوں، کاروباریوں اور چھوٹے کاروباریوں کو ایک نئی رفتار دے گا، اس کے علاوہ کئی متحرک شعبوں کو برطانیہ کی مارکیٹ تک مضبوط رسائی حاصل ہوگی۔
پی ایم مودی نے ایکس پر لکھا، "یہ ہندوستان-برطانیہ شراکت داری میں ایک اہم لمحہ ہے! جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے اور سماجی تحفظ کے معاہدے کے نافذ ہونے کے ساتھ، ہمارے اقتصادی روابط مزید گہرے ہونے والے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، یہ معاہدے ہماری مشترکہ خواہش کو ہمارے لوگوں کے لیے ٹھوس مواقع میں تبدیل کرتے ہیں۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ سماجی تحفظ کا معاہدہ برطانیہ میں عارضی طور پر کام کرنے والے ہندوستانی پیشہ ور افراد کو قیمتی مدد فراہم کرے گا اور ہندوستانی کاروباری اداروں کی مسابقت کو مضبوط کرے گا۔
نریندر مودی نے کہا کہ "یہ لمحہ ہماری جمہوریتوں کے درمیان اعتماد اور تجارت، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور اختراعات سے چلنے والی مستقبل کے حوالے سے شراکت داری قائم کرنے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندوستان اور برطانیہ مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔"
14 دور کے مذاکرات کے بعد اتفاق رائے
اس معاہدے پر 24 جولائی 2025 کو دونوں ممالک کے درمیان وسیع مذاکرات کے 14 دوروں کے بعد دستخط کیے گئے۔ یہ کل 30 ابواب پر مشتمل ہے جس میں ڈیجیٹل تجارت، مالیاتی خدمات، اور ماحولیاتی تحفظ جیسے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت، ہندوستان اگلے 10 سالوں میں برطانیہ سے درآمد کی جانے والی 85 فیصد اشیاء کو مکمل طور پر ٹیکس فری (ڈیوٹی فری) بنائے گا۔ وزیر پیوش گوئل نے اس اہم معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے برطانیہ کے وزیر پیٹر کائل اور دونوں ممالک کے حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔
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