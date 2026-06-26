پاسپورٹ بنوانا ہوا مہنگا، یکم جولائی سے فیس میں زبردست اضافہ، یہاں جانیں کتنا بڑھا بوجھ
شہریت سے متعلق پاسپورٹ پر جاری گرما گرم بحث کے دوران اسے حاصل کرنے کے لیے مزید رقم خرچ کرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔
Published : June 26, 2026 at 8:43 AM IST
نئی دہلی: حکومت ہند نے پاسپورٹ بنوانے کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ نئی شرحیں یکم جولائی 2026 سے لاگو ہوں گی۔ وزارت خارجہ نے اس تبدیلی کے حوالے سے ایک باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے پاسپورٹ رولز، 1980 میں ترمیم کرکے یہ نئی فیسیں طے کی ہیں۔ حکومت کے نئے نوٹیفکیشن کے مطابق، درخواست دہندگان کو اب اضافی 1,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ مؤثر طریقے سے، معیاری 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 1,500 سے بڑھا کر 2,500 روپے ہو گئی ہے۔ دریں اثنا، 'تتکال' (تیز رفتار) سروس کی فیس 3,500 روپے سے بڑھا کر 5,000 روپے کر دی گئی ہے۔
زمرہ کے لحاظ سے فیس
حکومت نے اس تبدیلی کو پاسپورٹ ایکٹ 1967 کے سیکشن 24 کے تحت نافذ کیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت مختلف زمروں کے پاسپورٹ کے لیے درخواست کی فیس کا تعین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، نئے قوانین میں واضح کیا گیا ہے کہ 15 سے 18 سال کی عمر کے نابالغ جو بالغ زمرے کے تحت درخواست دیتے ہیں انہیں بھی وہی فیس ادا کرنی ہوگی جو بالغوں پر لاگو ہوتی ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس ترمیم سے پاسپورٹ خدمات کو بہتر بنانے اور عمل کو ہموار کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم فیس میں اضافے کی وجہ سے عام لوگوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی جو پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتا ہے — یا فی الحال ایسا کرنے کے عمل میں ہے — اسے یکم جولائی 2026 کو یا اس کے بعد کی گئی کسی بھی درخواست کے لیے نئی اضافی فیس ادا کرنی ہوگی۔
پاسپورٹ کی فیس میں اضافہ
36 صفحات کا معیاری پاسپورٹ: 1,500 روپے سے بڑھا کر 2,500 روپے کر دیا گیا ہے
36 صفحات کا تتکال پاسپورٹ: 3,500 روپے سے بڑھا کر 5,000 روپے کر دیا گیا ہے۔
60 صفحات کا معیاری پاسپورٹ: 2,000 روپے سے بڑھا کر 3,500 روپے کر دیا گیا ہے۔
60 صفحات کے تتکال پاسپورٹ کی فیس 4000 روپے سے بڑھ کر 6000 روپے ہوگئی ہے۔
تتکال پروسیسنگ کے لیے 6,000 روپے فیس
60 صفحات پر مشتمل پاسپورٹ بُکلیٹ کا انتخاب کرنے والے اکثر مسافروں کو عام زمرے کے تحت 3,500 روپے اور تتکال پروسیسنگ کے لیے 6,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔
بزرگ شہریوں اور بچوں کو رعایت
حکومت ہند نے 8 سال تک کے بچوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کے لیے نئی درخواستوں پر 10 فیصد رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم، اس رعایت کا اطلاق پاسپورٹ کے دوبارہ اجراء پر نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے اور آن لائن درخواست دینے کے لیے، آپ پاسپورٹ سیوا کیندر کی سرکاری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔
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