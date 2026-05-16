آٹھویں پے کمیشن میں مہنگائی الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، جانیں مکمل رپورٹ

آٹھویں پے کمیشن میں مہنگائی الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، جانیں مکمل رپورٹ
Published : May 16, 2026 at 5:31 PM IST
نئی دہلی: آٹھواں تنخواہ کمیشن اس وقت مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے ایک بڑا موضوع بحث ہے۔ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی صدارت میں آٹھویں تنخواہ کمیشن کے لیے مشاورتی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دریں اثنا، مختلف مرکزی ملازمین تنظیموں اور آل انڈیا این پی ایس ایمپلائز فیڈریشن (اے آئی این پی ایس ای ایف) نے حکومت کے سامنے ایک اہم اور اہم مطالبہ رکھا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ملازمین کی یونینوں کا کہنا ہے کہ زندگی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھتے ہوئے موجودہ مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) کو اب براہ راست بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جانا چاہیے۔
ڈی اے کے انضمام کا مطالبہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟
ملازمین کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ضروری اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں پچھلے کچھ سالوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ فی الحال مرکزی ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس 60 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ یونینوں کا خیال ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اب عارضی نہیں رہی بلکہ زندگی گزارنے کی لاگت کا مستقل حصہ بن گئی ہے۔ اس لیے اسے الگ الاؤنس کے طور پر فراہم کرنے کے بجائے اسے نظرثانی شدہ تنخواہ کے ڈھانچے کی بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے۔
ملازمین اور پنشنرز پر کیا اثر پڑے گا؟
اگر آٹھواں پے کمیشن اس مطالبے کو مان لیتا ہے تو ملک بھر کے لاکھوں مرکزی ملازمین اور پنشنرز کے تنخواہ کے ڈھانچے میں تاریخی تبدیلی آئے گی۔
گھر لے جانے والی تنخواہ میں زبردست اضافہ
بنیادی تنخواہ میں مہنگائی الاؤنس کے اضافے کے ساتھ، ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس سے ان کی ماہانہ دستی تنخواہ میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
دیگر الاؤنسز میں خاطر خواہ اضافہ
بہت سے اہم الاؤنسز، جیسے ہاؤس رینٹ الاؤنس (ایچ آر اے)، سفری الاؤنس ( ٹی اے)، اور میڈیکل الاؤنس، براہ راست بنیادی تنخواہ کے فیصد پر منحصر ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بنیادی تنخواہ بڑھے گی، یہ الاؤنسز خود بخود بڑھ جائیں گے۔
ریٹائرمنٹ کے فوائد اور پنشن کے فوائد
ملازمین کی گریجویٹی، چھٹیوں کی نقدی، اور پراویڈنٹ فنڈ کے تعاون کا تعین بھی ان کی آخری بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس انضمام سے ریٹائرمنٹ فنڈ اور بزرگوں کے لیے ماہانہ پنشن کو نمایاں طور پر تقویت ملے گی۔
تاہم حکومت نے پہلے واضح کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی سرکاری تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے اور یہ کہ آٹھویں تنخواہ کمیشن کی حتمی رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد ہی تنخواہ کے نئے ڈھانچے کو حتمی شکل دی جائے گی۔