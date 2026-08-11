سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر: حکومت نے پارلیمنٹ میں بتایا کب نافذ ہوگا آٹھواں پے کمیشن
حکومت نے آٹھویں پے کمیشن سے متعلق پارلیمنٹ میں اہم جانکاری پیش کی ہے۔ حتمی رپورٹ مئی-جون 2027 تک متوقع ہے
Published : August 11, 2026 at 12:39 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم خبر ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ میں وضاحت کی ہے کہ آٹھویں مرکزی پے کمیشن نے ابھی تک اپنی سفارشات پیش نہیں کی ہیں۔ سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں قائم کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ کمیشن تین نومبر 2025 کو تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے مطابق، اس کی حتمی رپورٹ مئی-جون 2027 تک متوقع ہے۔ تاہم، کمیشن ان مضامین پر عبوری رپورٹس پیش کرنے کا مجاز ہے جن کے لیے سفارشات کو پہلے حتمی شکل دی جاتی ہے۔ حکومت نے ابھی تک نئے پے کمیشن کے نفاذ کے لیے موثر تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔
ملازمین اور پنشنرز کے اعدادوشمار
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، یکم مارچ 2026 تک ملک میں تقریباً 35.77 لاکھ مرکزی سویلین ملازمین کام کر رہے تھے۔ مزید برآں، 31 دسمبر 2025 تک پنشنرز اور فیملی پنشنرز کی تعداد تقریباً 33.76 لاکھ ریکارڈ کی گئی تھی (دفاعی پنشنرز کو چھوڑ کر)۔ پے کمیشن کے مینڈیٹ میں ملازمین کی تنخواہوں، الاؤنسز، پنشن اور سروس کی شرائط پر نظر ثانی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا شامل ہے۔
ملازمین کی تنظیموں کے مطالبات اور میٹنگ
کمیشن اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں علاقائی اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ تمام بڑی ملازم یونینوں اور پنشنر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کا ایک دور پیر کو دہلی میں ختم ہوا۔
نیشنل کونسل جے سی ایم (NC-JCM) اور فیڈریشن آف نیشنل پوسٹل آرگنائزیشنز (FNPO) جیسی تنظیموں نے تنخواہوں، پنشن اور الاؤنسز کے حوالے سے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔
ریلوے ٹیکنیکل سپروائزرز (IRTSA) کے اہم مطالبات
1- کم از کم تنخواہ: کم از کم بنیادی تنخواہ کو 52,600 روپے تک بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
2- فٹمنٹ فیکٹر: اس حساب کے لیے 2.92 کا ایک فٹمنٹ فیکٹر تجویز کیا گیا ہے۔
3- روزانہ کے اخراجات: یہ دلیل دی گئی ہے کہ جدید گھریلو اخراجات — جیسے انٹرنیٹ، پیک پانی، اور طبی انشورنس — کو ضروریات میں شامل کیا جانا چاہیے۔
4- سالانہ تنخواہ میں اضافہ: سالانہ تنخواہ میں 5 فیصد اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
آنے والا شیڈول اور ڈیٹا اکٹھا کرنا
کمیشن اب جے پور (31 اگست تا یکم ستمبر)، چنئی (7-8 ستمبر)، پڈوچیری (9 ستمبر) اور چنڈی گڑھ (16-18 ستمبر) کا دورہ کرے گا۔ تمام وزارتوں کے لیے ملازمین کی تنخواہوں کے ڈھانچے اور آسامیوں کے بارے میں تفصیلات آن لائن پورٹل پر اپ لوڈ کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی کو ختم ہو گئی ہے۔ کمیشن اس ڈیٹا کو مالیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
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