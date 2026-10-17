خوشخبری! سرکاری ملازمین کے دیوالی بونس پر لگی مہر، وزارت خزانہ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا
وزیراعظم نریندر مودی نے ملازمین کے لیے بونس کی منظوری دے دی ہے۔ انہیں 'پیداواری صلاحیت سے غیر منسلک' یا 'ایڈہاک' بونس ملے گا۔
Published : October 17, 2026 at 11:56 AM IST
حیدرآباد: مرکزی حکومت نے تہواروں کے اس موسم میں اپنے لاکھوں ملازمین اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو ایک شاندار تحفہ دیا ہے۔ وزارتِ خزانہ نے مالی سال 2025-26 کے لیے 'پیداواری صلاحیت سے غیر منسلک' (ایڈہاک) بونس کی ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے اس اہم فیصلے کے تحت، اہل ملازمین کو 6,908 روپے کا یک وقتی بونس ملے گا، جبکہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے کو 1,184 روپے کی رقم دی جائے گی۔ 15 اکتوبر 2026 کو جاری ہونے والے اس سرکاری حکم نامے نے دیوالی سے کافی پہلے ہی مرکز کے ملازمین کے خاندانوں میں خوشی کا سماں پیدا کر دیا ہے۔
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وزارتِ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق، یہ بونس تمام سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف مخصوص زمروں کے ملازمین کو دیا جائے گا:
گروپ 'سی' اور نان گزیٹڈ گروپ 'بی' کے ملازمین: گروپ 'سی' کے تمام مرکزی سرکاری ملازمین، نیز گروپ 'بی' کے وہ نان گزیٹڈ افسران جو کسی بھی 'پروڈکٹیوٹی لنکڈ بونس' (پی ایل بی) اسکیم کے تحت نہیں آتے، اس سہولت کے اہل ہیں۔
سیکیورٹی اور نیم فوجی دستے: مرکزی نیم فوجی دستوں اور مسلح افواج کے اہل اہلکار بھی یہ بونس نقد رقم کی صورت میں وصول کرسکیں گے۔
یونین ٹیریٹریز کے ملازمین: یونین ٹیریٹریز کے وہ ملازمین جو مرکزی حکومت کے تنخواہ کے ڈھانچے کی سختی سے پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اس اسکیم میں شامل ہیں۔
بونس حاصل کرنے کے لیے شرائط:
حکومت نے اس بونس کے اہل ہونے کے لیے ملازمت کی مدت سے متعلق کچھ مخصوص اور سخت شرائط عائد کی ہیں۔
کم از کم ملازمت کی مدت: ملازم نے مالی سال 2025-26 کے دوران کم از کم 6 ماہ کی مسلسل ملازمت مکمل کی ہو۔
مقررہ تاریخ : اہل ہونے کے لیے، ملازم کا 31 مارچ 2026 تک ملازمت پر برقرار رہنا ضروری ہے۔
متناسب ادائیگی: اگر کسی ملازم نے 6 ماہ سے زیادہ لیکن ایک سال سے کم عرصہ کام کیا ہے، تو بونس کا حساب 'پرو ریٹا' بنیاد پر (یعنی ملازمت کے دورانیے کے تناسب سے) لگایا جائے گا اور اسے راؤنڈ آف کر دیا جائے گا۔
یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کے لیے کیا اصول ہیں؟
وزارت نے سرکاری محکموں میں کام کرنے والے یومیہ اجرت والے ملازمین کے لیے بھی اہلیت کے معیار کا تعین کیا ہے:
6 روزہ کام کا ہفتہ: ایسے کام کی جگہوں پر جہاں ہفتے میں 6 دن کام ہوتا ہے، ملازم کا گزشتہ 3 سالوں میں سے ہر سال کم از کم 240 دن کام مکمل کرنا ضروری ہے۔
5 روزہ کام کا ہفتہ: ایسے دفاتر میں جہاں ہفتے میں 5 دن کام ہوتا ہے، مسلسل 3 سالوں تک ہر سال 206 دن کی حاضری لازمی ہے۔ ان ملازمین کے لیے بونس کی رقم 1,184 روپے مقرر کی گئی ہے۔
حساب کتاب کو سمجھنا:
6,908 روپے کی رقم کیسے نکالی گئی؟
اس بونس کا حساب 30 دن کی اجرت کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے، حکومت نے ماہانہ اجرت کی زیادہ سے زیادہ حد 7,000 روپے مقرر کی ہے۔ اگر کسی ملازم کی اوسط اجرت 7,000 روپے سے زیادہ بھی ہو، تب بھی حساب کتاب 7,000 روپے کی زیادہ سے زیادہ حد کے مطابق ہی کیا جائے گا۔
حساب کا فارمولا: (7,000 روپے × 30 دن) / 30.4 (ایک مہینے میں دنوں کی اوسط تعداد) = 6,907.89 روپے۔ اسے راؤنڈ آف کر کے 6,908 روپے کر دیا گیا ہے۔
وہ لوگ جو اس سے مستفید نہیں ہوں گے:
تمام گزیٹڈ افسران، نیز وہ ملازمین جو ریلوے، محکمہ ڈاک یا دیگر محکموں میں 'پروڈکٹیوٹی لنکڈ بونس' اسکیموں کے تحت آتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوں گے۔
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