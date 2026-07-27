سرکاری ملازمین دل تھام لیں! تنخواہ اور الاؤنس میں اضافے سے متعلق اس دن ہو سکتا ہے فیصلہ، نیا حکم جاری
سرکاری ملازمین کا انتظار بہت جلد ختم ہو سکتا ہے کیونکہ آٹھویں پے کمیشن کے کام میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔
Published : July 27, 2026 at 1:32 PM IST
نئی دہلی: سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ پر نظرثانی اور سروس سے متعلق دیگر فوائد پر بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے، آٹھویں پے کمیشن نے اگلے ماہ نئی دہلی میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے دو اضافی دوروں کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری نوٹس کے مطابق، یہ اہم میٹنگیں سات اور دس اگست کو ہوں گی۔ مرکزی حکومت اور یونین ٹیریٹری (یوٹی) کے عملے کی نمائندگی کرنے والے ملازمین کی انجمنوں اور یونینوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کی جائے گی جو دہلی اور نیشنل کیپیٹل ریجن (این سی آر) میں مقیم یا رجسٹرڈ ہیں۔
درخواست کی آخری تاریخ 31 جولائی
میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے، کمیشن نے اہل تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ 31 جولائی تک آن لائن اپائنٹمنٹ کے لیے درخواست دیں۔ کمیشن نے واضح کیا کہ صرف وہی تنظیمیں حصہ لینے کی اہل ہیں جو پہلے ہی اپنا میمورنڈم جمع کر چکی ہیں اور انہیں ابھی تک نئی دہلی یا کسی دوسری ریاست/یوٹی میں کمیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ میٹنگ کے وقت اور مقام سے متعلق تفصیلات اہل تنظیموں کو الگ سے بتائی جائیں گی۔ درخواست دیتے وقت تنظیموں کو اپنی منفرد 'میمو آئی ڈی' فراہم کی جائے گی۔
کن مسائل پر بات کی جائے گی؟
اس مشاورتی عمل کے دوران ملازمین کی تنظیموں کی طرف سے کئی اہم مسائل اٹھائے جانے کی توقع ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل مسائل بنیادی طور پر شامل ہیں:
تنخواہ پر نظرثانی اور فٹمنٹ فیکٹر: نئے پے اسکیل کو لاگو کرنے کے لیے فٹمنٹ فیکٹر کا حساب
الاؤنسز اور پنشن: مہنگائی الاؤنس (ڈی اے)، ہاؤس رینٹ الاؤنس (ایچ آر اے)، اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پنشن میں بہتری
کیرئیر کی ترقی اور پروموشن: ملازمین کے لیے بروقت پروموشنز اور سروس کے حالات میں بہتری
اس کے علاوہ، کمیشن نے وزارتوں اور محکموں کے لیے ملازمین کا ڈیٹا آن لائن پورٹل کے ذریعے اپ لوڈ کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی تک بڑھا دی ہے۔
آئندہ ملک گیر مشاورت کے لیے شیڈول
آٹھواں پے کمیشن دہلی سے باہر ملک گیر مشاورتی عمل جاری رکھے گا۔ جولائی میں پہلے ہی کولکتہ میں میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ دہلی کے بعد، اگلا دور جنوبی ہندوستان میں ہوگا، جس میں سات اور آٹھ ستمبر کو چنئی میں اور نو ستمبر کو پڈوچیری میں میٹنگیں ہوں گی۔ ان مقامات پر ہونے والی میٹنگوں میں شرکت کی خواہشمند تنظیمیں 18 اگست تک درخواست دے سکتی ہیں۔
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