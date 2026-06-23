بھارت میں ٹیلی گرام پر پابندی ختم، 30 جون تک غیر فعال رہے گا یہ مخصوص فیچر
بھارت میں NEET امتحان کی وجہ سے ٹیلی گرام پرلگائی گئی پابندی ختم ہوگئی ہے، میسج ایڈیٹنگ فیچر 30 جون تک غیر فعال رہے گا۔
Published : June 23, 2026 at 11:52 AM IST
حیدرآباد: ہندوستان میں مقبول میسجنگ ایپ ٹیلی گرام کے لاکھوں صارفین کے لیے خوش آئند خبر ہے۔ نیٹ یوجی کے دوبارہ امتحان کی وجہ سے ایپ پر لگائی گئی عارضی ملک گیر پابندی کو ہٹایا دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت پابندی میں توسیع کے حق میں نہیں ہے۔ آج ( 23 جون ) سے ٹیلی گرام ایک بار پھر گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ تاہم، ایپ پر سے عارضی پابندی ہٹانے کے باوجود ہندوستانی صارفین 30 جون 2026 تک بھیجے گئے پیغامات میں ترمیم نہیں کر سکیں گے۔
پیپر لیکس کے جعلی دعوؤں کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا قدم
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت (MeitY) نے یہ سخت اقدام نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) اور وزارت داخلہ کی سفارشات کی بنیاد پر کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ایکٹ کی دفعہ 69 اے کے تحت ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، حکومت نے ٹیلی گرام کو 22 جون تک مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا۔ یہ کارروائی 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ یوجی کے دوبارہ امتحان کے دوران دھوکہ دہی اور بے ایمان گروہوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کی گئی تھی۔
میسج ایڈیٹنگ فیچر پر پابندی کیوں؟
حکام کے مطابق ٹیلی گرام کے 'میسج ایڈیٹنگ' فیچر کو پیپر لیک ہونے کی جھوٹی افواہیں پھیلانے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ چالاک مجرم امتحان سے کچھ دن پہلے ایپ پر بے ترتیب پیغامات پوسٹ کررہے تھے۔ امتحان ختم ہونے کے بعد، وہ پرانے میسجز میں ترمیم کرتے ہوئے اصل سوالیہ پرچہ داخل کر دیتے ہیں۔ چونکہ میسجز میں ترمیم کرنے کے بعد بھی ٹیلی گرام اصل ٹائم اسٹیمپ کو برقرار رکھتا ہے، اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امتحان سے پہلے پیپر لیک ہو گیا ہو۔ اس سے طلباء میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حکومت نے اس فیچر کو 30 جون تک غیر فعال رکھنے کا فیصلہ کیا
دہلی ہائی کورٹ نے حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا
ٹیلی گرام نے حکومت کی پابندی کو چیلنج کرنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن عدالت نے کمپنی کی عرضی کو مکمل طور پر خارج کر دیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے، جسٹس تیجس کریا کی قیادت میں ایک رکنی بنچ نے کہا کہ حکومت نے قانونی فریم ورک کے اندر صحیح طریقہ کار پر عمل کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ اقدام ایک بڑے قومی امتحان کی سالمیت کو برقرار رکھنے اور امن عامہ کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر جائز اور ضروری ہے۔
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