TCS بھارت میں ہائی ٹیک اے آئی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے OpenAI کے ساتھ افواج میں شامل
ہندوستان کو عالمی مرکز بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے، روزگار اور جدید انٹرپرائز حل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تاریخی شراکت داری کی ہے۔
Published : February 19, 2026 at 12:02 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی کارپوریٹ دیو ٹاٹا گروپ اور اس کی آئی ٹی برانچ ٹی سی ایس (TCS) نے مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) کی دنیا میں ایک تاریخی شراکت کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو نئی دہلی میں منعقدہ 'انڈیا AI امپیکٹ سمٹ' کے دوران، ٹاٹا نے معروف اے آئی (AI) اسٹارٹ اپ OpenAI کے ساتھ اپنی شراکت داری کا اعلان کیا۔ اس تعاون کا بنیادی مقصد ہندوستان میں اے آئی (AI) بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر اور عالمی سطح پر مشترکہ حل پیش کرنا ہے۔
ایک 1GW ڈیٹا سینٹر: AI کی نئی طاقت
اس شراکت داری کا سب سے اہم جزو ٹاٹا کنسلٹینسی سروسز (Tata Consultancy Services) کا نیا ڈیٹا سینٹر بزنس ہائپر والٹ ('Hypervault') ہے۔ ابتدائی مرحلے میں، ٹی سی ایس اور اوپن اے آئی (AI) مشترکہ طور پر 100 میگاواٹ (میگاواٹ) اے آئی (AI) صلاحیت تیار کریں گے۔ مستقبل میں اسے 1 گیگا واٹ (جی ڈبلیو) تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچہ ہندوستان کو عالمی اے آئی (AI) نقشے پر ایک بڑے مرکز کے طور پر قائم کرے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ٹی سی ایس (TCS) نے حال ہی میں اس کاروبار کے لیے ٹی پی جی (TPG) سے 1$ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔
نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع: 1 ملین لوگوں کو بااختیار بنانا
اس شراکت داری کا ایک بڑا پہلو سماجی اثرات پر مرکوز ہے۔ ٹاٹا اور اوپن اے آئی (AI) مشترکہ طور پر ہندوستانی نوجوانوں کو جدید ترین اے آئی (AI) ٹولز اور ہنر سے آراستہ کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد 10 لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کو بہتر بنانا اور انہیں اے آئی (AI) دور کے لیے تیار کرنا ہے۔ مزید برآں، ٹاٹا گروپ کے ہزاروں ملازمین کو پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ChatGPT انٹرپرائز فراہم کیا جائے گا۔
Agentic AI اور گلوبل مارکیٹس
دونوں کمپنیاں مشترکہ طور پر ایجنٹک اے آئی ('Agentic AI') حل تیار کریں گی۔ یہ OpenAI کی ٹیکنالوجی کو ٹاٹا کی گہری صنعت کی مہارت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یہ حل بینکنگ، ریٹیل اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ٹی سی ایس (TCS) نے دنیا کی سب سے بڑی 'اے آئی (AI) کی قیادت میں' آئی ٹی (IT) سروسز کمپنی بننے کے اپنے ہدف کو واضح کیا ہے۔
ہندوستان کے وژن کے لیے "سنگ میل"
OpenAI کے سی ای او سیم آلٹمین نے کہا، "ہم ٹاٹا گروپ کے ساتھ مل کر ہندوستان، ہندوستان اور ہندوستان میں اے آئی (AI) بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔" ٹاٹا سنز کے چیئرمین این چندرشیکرن نے اسے ہندوستان کے وژن کے لیے ایک "سنگ میل" قرار دیا۔
یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب حریف انفوسز (Infosys) نے بھی انتھروپک (Anthropic) کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جو بھارت میں اے آئی (AI) کے لیے بڑھتے ہوئے امکانات اور مسابقت کی عکاسی کرتی ہے۔