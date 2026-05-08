قرض کیلیے سرکاری ملازم کی ضمانت بینک کی پالیسی نہیں: جے کے بینک منیجنگ ڈائریکٹر
جموں کشمیر بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او ، امیتاو چیٹرجی، نے بینک کی کارکردگی، نئی بھرتیوں سمیت کئی موضوعات پر گفتگو کی۔
Published : May 8, 2026 at 6:47 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 6:55 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر بینک (J&K Bank) نے مالی سال 2025-26 میں 2363.47 کروڑ روپے کا ریکارڈ منافع حاصل کیا، جو اس بینک کا اب تک کا سب سے بڑا منافع ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے میر فرحت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتاو چیٹرجی نے بتایا کہ "مشکل حالات کے باوجود بینک نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی۔"
انہوں نے بینک کی اس کامیابی کا سہرا بینک ملازمین کے سر باندھا، "جنہوں نے گزشتہ سال جموں و کشمیر میں پیش آنے والے مشکل حالات کے باوجود محنت جاری رکھی۔"
پہلگام حملہ کے اثرات
چیٹرجی نے بتایا کہ زرعی شعبے سے متعلق ایک خاص پروڈکٹ نے بینک کو کافی فائدہ پہنچایا، کیونکہ اس پر پہلگام حملے اور آپریشن سندور کے اثرات کم رہے۔ چیٹرجی کے مطابق "جموں و کشمیر میں کاروباری سرگرمیاں سست رہیں، اس لیے بینک نے ملک کے دیگر حصوں میں اپنی شاخوں پر توجہ مرکوز کی، جہاں ریٹیل اور کارپوریٹ سیکٹر میں اچھا کاروبار ہوا۔ اس سے کشمیر میں ہونے والے نقصان کی بھرپائی ممکن ہوئی۔"
انہوں نے کہا کہ اس دوران ایک اہم بات یہ رہی کہ مشکل حالات کے باوجود این پی اے (NPA) میں اضافہ نہیں ہوا، جس سے بینک کا منافع برقرار رکھنے میں مدد ملی۔
بینک کا طریقہ کار
بینک کے کام کرنے کے طریقہ کار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اب بینک پہلے کے مقابلے میں زیادہ منظم اور قواعد کے مطابق چل رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "پہلے بعض سہولیات ریگولیٹری اصولوں کے مطابق نہیں تھیں، لیکن اب بینک مکمل طور پر ضابطوں کے دائرے میں رہ کر صارفین کو خدمات دے رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ این پی اے جو پہلے 10 فیصد تک پہنچ چکا تھا، اب کم ہو کر تقریباً 2 سے 2.5 فیصد رہ گیا ہے، جو بینک کی بہتر پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ زرعی اور باغبانی شعبے پر بات کرتے ہوئے چیٹرجی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں کسان قرض لیتے بھی ہیں اور وقت پر واپس بھی کرتے ہیں، اس لیے یہاں کریڈٹ ڈسپلن ملک کے دیگر حصوں سے بہتر ہے۔
انہوں نے کہا کہ بینک نے ایک آسان زرعی قرض اسکیم متعارف کی، جس کے تحت ایک ہی سال میں تقریباً 3000 کروڑ روپے کے قرض جاری کیے گئے۔
سرکاری ملازم کی ضمانت ضروری نہیں
ایم ایس ایم ای شعبے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بینک نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کی ہے اور اب شاخوں کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ ہر قرض کے لیے سرکاری ملازم کو ضامن بنانا لازمی نہ سمجھا جائے۔
نئی تقرریاں اور ڈیجیٹل خدمات
عملے کی کمی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ بینک اس سال نئی بھرتیاں کرے گا اور سال کے آخر تک عملے کی کمی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل خدمات کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ عید کے دوران بینک میں ریکارڈ ٹرانزیکشنز ہوئیں اور کسی بڑی تکنیکی خرابی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ "ایم پے (MPay) سمیت دیگر ڈیجیٹل سہولیات کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔"
این پی اے رکھنے والوں کے نام اخباروں میں شائع کرنے کے بارے میں چٹرجی نے کہا کہ یہ بینک کا آخری قدم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار کوششوں کے باوجود جب قرض واپس نہیں ہوتا تب ہی نام شائع کیے جاتے ہیں، تاکہ قرض کی وصولی ممکن ہو سکے۔
آخر میں انہوں نے جموں و کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بینک پر اعتماد برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا، "یہ عوام کا اپنا بینک ہے۔ مشکل وقت میں جے اینڈ کے بینک ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔"
