دو ہزار روپے سے زائد کی یو پی آئی ادائیگیوں پر ایم ڈی آر کے نفاذ کا معاملہ، سپریم کورٹ کا عبوری روک سے انکار، مرکزی حکومت کو نوٹس
سپریم کورٹ کی بنچ نے MDR کے نفاذ کے حکومتی فیصلے پر کسی بھی قسم کی عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا۔
Published : September 28, 2026 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کے دو ہزار روپے سے زائد مالیت کی مخصوص یو پی آئی 'پرسن ٹو مرچنٹ' (صارف سے تاجر کو) ٹرانزیکشنز پر 'مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ' (ایم ڈی آر) عائد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت اور دیگر فریقین سے متعلقہ درخواست پر جواب طلب کیا ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے درخواست کی سماعت کرنے پر اتفاق کیا اور مرکزی حکومت، ریزرو بینک آف انڈیا اور دیگر فریقین کو ہدایت کی کہ وہ چار ہفتوں کے اندر اپنے جوابی حلف نامے جمع کرائیں۔
بنچ نے ایم ڈی آر عائد کرنے کے حکومتی فیصلے پر کسی بھی قسم کی عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا۔ مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل این وینکٹ رمن نے بنچ کو آگاہ کیا کہ اس گیٹ وے کو استعمال کرنے والے 96 فیصد صارفین اس فیس سے مستثنیٰ ہیں۔ بنچ نے ریمارکس دیے کہ "یہ قانونی مسئلہ کم اور تکنیکی مسئلہ زیادہ ہے۔"
سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کرنے اور فریقین کو چار ہفتوں میں جوابی حلف نامے جمع کرانے کی ہدایت کے بعد، درخواست گزار کے وکیل نے بنچ سے استدعا کی کہ "براہ کرم اس دوران اس اقدام پر روک لگا دی جائے۔" تاہم، بنچ نے کسی بھی عبوری روک کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ مفاد عامہ کی عرضی (پی آئی ایل) ایڈووکیٹ انجن دتہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔
تقریباً چھ سال تک جاری رہنے والے مکمل طور پر مفت یو پی آئی ادائیگیوں کے دور کا خاتمہ کرتے ہوئے، حکومت نے 15 اکتوبر سے یو پی آئی پلیٹ فارمز کے ذریعے تاجروں کو کی جانے والی دو ہزار روپے سے زائد کی منتقلی پر 0.4 فیصد چارج کا نفاذ کیا ہے۔ تاہم، روزانہ کی بنیاد پر 'پرسن ٹو پرسن' ( فرد سے فرد کو) ٹرانزیکشنز اور چھوٹی ادائیگیوں کو کسی بھی قسم کے چارجز سے واضح طور پر مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ 75 ہزار روپے اور اس سے زائد کی ادائیگیوں کے لیے ایم ڈی آر کی حد زیادہ سے زیادہ تین سو روپے مقرر کی گئی ہے۔
ضروری اور کم مارجن والے شعبوں، جیسے کہ ریلوے، ٹیلی کام، انشورنس، ایندھن اور زرعی پیداواری لوازمات کے لیے دو ہزار روپے سے زائد کی رقوم پر فی ٹرانزیکشن پانچ روپے کا فکسڈ (مقررہ) ایم ڈی آر لاگو ہوگا۔ میوچل فنڈز، سیکیورٹیز اور اسٹاک بروکرز/ڈیلرز سے متعلقہ ادائیگیوں پر 0.02 فیصد کی شرح سے ایم ڈی آر لاگو ہوگا، جس کی زیادہ سے زیادہ حد تین سو روپے مقرر کی گئی ہے۔
'پرسن ٹو پرسن' (P2P) ٹرانسفرز، جو یو پی آئی ٹرانزیکشنز کی تعداد کا 37 فیصد اور مالیت کا 70 فیصد ہیں، پر ٹرانزیکشن کے حجم سے قطع نظر صفر چارج لگتا رہے گا۔
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