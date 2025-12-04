سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک کمی، چیک کریں 22 اور 24 کیرٹ سونے کی تازہ قیمت
جمعرات کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ آئیے آج کی تازہ ترین قیمت جانتے ہیں۔
Published : December 4, 2025 at 3:31 PM IST
حیدرآباد: جمعرات کو کموڈٹی فیوچر مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک کمی واقع ہوئی۔ دونوں قیمتی دھاتوں کی قیمتیں آج صبح گر گئیں۔ مارکیٹ کے ماہرین اس کمی کی وجہ سرمایہ کاروں کی پرافٹ بکنگ اور امریکی ڈالر کی مضبوطی کو قرار دے رہے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے روپیہ کی قدر میں بھاری گراوٹ آئی۔ ڈالر کی قیمت پہلے 98.85 روپے پھر 99 روپے تک پہنچ گئی۔ ڈالر کی مضبوطی سے سونے اور چاندی کی مانگ میں کمی آئی ہے۔
ایم سی ایکس پر آج کا رجحان
جمعرات کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر فروری کے لیے سونا 0.13 فیصد گر کر 1,30,288 روپے فی 10 گرام پر آ گیا۔ دریں اثنا، مارچ کی ترسیل کے لیے چاندی 0.08 فیصد گر کر 1,82,200 روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ کر رہی تھی۔ پالیسی فیصلوں اور امریکی اقتصادی اعداد و شمار کی وجہ سے مارکیٹ میں سرمایہ کار اس وقت محتاط ہیں۔
سب کی نظریں آر بی آئی کے ایم پی سی پر
اس ہفتے، سرمایہ کاروں کی توجہ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کے آنے والے فیصلے پر مرکوز ہے۔ ایم پی سی جمعہ کو اپنی میٹنگ میں پالیسی ریٹ پر ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آر بی آئی ریپو ریٹ میں کمی کرتا ہے تو ہوم لون، کار لون اور بزنس لون پر ای ایم آئی کم ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے سے اسٹاک مارکیٹ، سونے اور چاندی دونوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔
امریکی فیڈ کا اگلے ہفتے ایک اہم ٹریگر اجلاس
سونے اور چاندی کے سرمایہ کار اگلے ہفتے امریکی فیڈرل ریزرو کی اوپن مارکیٹ کمیٹی (ایف او ایم سی) کے اجلاس کے نتائج پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میٹنگ 9 اور 10 دسمبر کو ہونے والی ہے، اور شرح میں کمی متوقع ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، CME FedWatch ٹول شرح سود میں کمی کا 89 فیصد امکان ظاہر کرتا ہے۔ فیڈ کی شرح میں کمی سونے اور چاندی کی قیمتوں کو بڑھا سکتی ہے۔
سرفہرست شہروں میں سونے کی قیمتیں
|شہر
|24 کیرٹ (10 گرام)
|22 کیرٹ (10 گرام)
|18 کیرٹ (10 گرام)
|چنئی
|1,31,130 روپے
|1,20,200 روپے
|1,00,250 روپے
|ممبئی
|1,30,360 روپے
|1,19,500 روپے
|97,780 روپے
|دہلی
|1,30,510 روپے
|1,19,650 روپے
|97,930 روپے
|کولکاتا
|1,30,360 روپے
|1,19,500 روپے
|97,780 روپے
|بنگلورو
|1,30,360 روپے
|1,19,500 روپے
|97,780 روپے
|حیدرآباد
|1,30,360 روپے
|1,19,500 روپے
|97,780 روپے
|کیرالہ
|1,30,360 روپے
|1,19,500 روپے
|97,780 روپے
|پونے
|1,30,360 روپے
|1,19,500 روپے
|97,780 روپے
|بڑودا
|1,30,410 روپے
|1,19,550 روپے
|97,830 روپے
|احمدآباد
|1,30,410 روپے
|1,19,550 روپے
|97,830 روپے
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی مضبوطی اور سرمایہ کاروں کی پرافٹ بکنگ کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گی۔ دریں اثنا، آر بی آئی اور فیڈ کی آئندہ پالیسی میٹنگز مارکیٹ کی سمت کا تعین کر سکتی ہیں۔ سرمایہ کاروں کو فی الحال محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
