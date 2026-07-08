شیئر بازار کریش: ٹرمپ کا ایک بیان اور ہندوستانی شیئر بازار میں ڈوب گئے 9 لاکھ کروڑ روپے
شیئر بازار میں ہلچل: ٹرمپ کے بیان کے بعد مارکیٹ کریش، سینسیکس 1,677 پوائنٹس گرا، نفٹی 24,000 سے نیچے بند ہوا۔
Published : July 8, 2026 at 5:37 PM IST
ممبئی: آٹھ جولائی 2026 کو عالمی تناؤ سے پیدا ہوئی افراتفری نے ہندوستانی شیئر بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نتیجتاً دونوں بڑے انڈیکس میں دو فیصد سے زیادہ کی زبردست گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ بی ایس ای سینسیکس بڑے پیمانے پر 1،677.12 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 76،503.60 پر بند ہوا، جبکہ این ایس ای نفٹی 50 516.65 پوائنٹس گر کر 23،882.05 پر بند ہوا۔ اس شدید فروخت نے ایک ہی دن میں دلال اسٹریٹ پر سرمایہ کاروں کی تقریباً نو لاکھ کروڑ روپے کا صفایا کردیا۔
گراوٹ کی بنیادی وجہ: عالمی تناؤ اور امریکہ ایران تنازعہ
مارکیٹ کی اس اچانک ہلچل کا بنیادی محرک مغربی ایشیا میں بڑھتا ہوا جغرافیائی سیاسی تناؤ ہے۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا معاہدہ اب سرکاری طور پر "ختم" ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی، امریکی فوج نے کئی ایرانی اہداف پر حملوں کی تصدیق کی۔ اس خبر نے عالمی مالیاتی منڈیوں میں افراتفری مچا دی۔ سرمایہ کاروں کو محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری کے حق میں رسک اثاثوں (ایکوئٹی) کو آف لوڈ کرنے پر آمادہ ہونا پڑا۔
خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور روپیہ ہوا مزید کمزور
جنگ جیسی صورتحال کی وجہ سے عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں پانچ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا۔ چونکہ ہندوستان اپنی تیل کی ضروریات کا زیادہ تر حصہ درآمد کرتا ہے، خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہندوستانی معیشت کے لیے ایک اہم خطرہ ہیں۔ اس سے کارپوریٹ اخراجات بڑھیں گے اور ملک کے اندر افراط زر کا دباؤ بڑھے گا۔ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (FIIs) نے تیزی سے ہندوستانی مارکیٹ سے رقوم نکالنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 95.17 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر آپہنچا۔
سیکٹرس کا حال: چاروں جانب لال نشان
فارما جیسے چند دفاعی شعبوں کو چھوڑ کر، آج ہر شعبے میں گراوٹ دیکھی گئی:
بینکنگ سیکٹر: نفٹی بینک انڈیکس 2.4 فیصد سے زیادہ گر گیا۔ ایچ ڈی ایف سی بینک اور آئی سی آئی سی آئی بینک جیسے بڑے شیئروں میں گراوٹ نے بازار کو سب سے نیچے دھکیل دیا۔
تیل پر انحصار کرنے والی کمپنیاں: خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ایشین پینٹس اور انڈیگو (ایوی ایشن) جیسی کمپنیوں کے حصص میں بھاری فروخت کو جنم دیا، جس کی وجہ سے خرچ بڑھنے کے خدشات ہیں۔
کس کو فائدہ ہوا: صرف او این جی سی جیسے سرکاری تیل پیدا کرنے والے ایک فیصد سے زیادہ کے اضافے کے ساتھ سبز رنگ پر بند ہوئے، کیونکہ وہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں۔
سرمایہ کاروں کے لیے اہم مشورہ
مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا مشورہ ہے کہ خوردہ سرمایہ کار کو ایسے جغرافیائی سیاسی بحرانوں کے دوران اپنے حصص کو گھبراہٹ میں بیچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میوچل فنڈ کے سرمایہ کاروں کو کم قیمت کی سطح پر مزید یونٹس جمع کرنے کے لیے اپنے ایس آئی پی جاری رکھنا چاہیے۔ اسٹاک میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے والوں کو اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنے پر غور کرنا چاہیے تاکہ وہ فارما اور ایف ایم سی جی جیسے دفاعی اور گھریلو اورینٹڈ شعبوں پر توجہ مرکوز کریں۔
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