شیئر بازار کی گراوٹ کے ساتھ شروعات، بیشتر شعبوں میں فروخت کا ماحول
بی ایس ای سینسیکس ابتدائی تجارت میں 845.68 پوائنٹس پھسل گیا۔ وہیں نفٹی 23,936 تک پہنچ گیا۔
Published : May 11, 2026 at 11:38 AM IST
ممبئی: امریکہ اور ایران کے بیچ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو روکنے اور امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کی وجہ سے پیر کے روز ابتدائی تجارت میں اسٹاک مارکیٹس میں تیزی سے گراوٹ درج کی گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بازاروں میں بھاری گراوٹ دیکھی گئی۔
سینسیکس اور نفٹی میں بھاری گراوٹ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی تازہ ترین امن تجویز پر ایران کے ردعمل کو "مکمل طور پر ناقابل قبول" قرار دیا، جس سے فوری طور پر سفارتی پیش رفت کی امیدیں ختم ہوتی نظر آئیں۔ 30 حصص والا بی ایس ای سینسیکس ابتدائی تجارت میں 845.68 پوائنٹس گر کر 76,482.51 پر آگیا۔ این ایس ای کا 50 حصص والا نفٹی 237.90 پوائنٹس گر کر 23,936.85 پر آگیا۔
سینسیکس کے 30 اسٹاکس میں، ٹائٹن، انٹر گلوب ایوی ایشن، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، ایٹرنل، بھارتی ایئرٹیل، اور مہندرا اینڈ مہندرا سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ این ٹی پی سی اور ایچ سی ایل ٹیک واحد ایسے شیئر تھے جن میں سبقت درج کی گئی۔
خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ
عالمی تیل کا بینچ مارک برینٹ کروڈ 4.32 فیصد اضافے کے ساتھ 105.7 ڈالر فی بیرل پر تجارت کر رہا ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ اور ویلتھ ٹیک فرم اینرچ منی کے سی ای او پونموڈی آر نے کہا کہ "امریکی تجویز پر ایران کے جواب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 'مکمل طور پر ناقابل قبول' قرار دیے جانے سے نئے خدشات پیدا ہوئے ہیں، جس سے فوری طور پر سفارتی پیش رفت کی امیدیں مدھم پڑ گئی ہیں۔
روپے کی قدر میں بھی گراوٹ
پیر کو ابتدائی تجارت میں امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ 139 پیسے گر کر 94.90 پر آگیا۔ بھارتی کرنسی میں یہ گراوٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی امن تجویز پر ایران کے ردعمل کو مسترد کیے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے اسی اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا۔
فاریکس ٹریڈرز کے مطابق، امریکی ڈالر کی مضبوطی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں (ایف پی آئیز) کی جانب سے بھاری نکاسی نے مقامی کرنسی کو مزید دباؤ میں ڈال دیا۔ انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ میں، روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 94.97 پر کھلا اور پھر معمولی اضافے کے ساتھ 94.90 پر بند ہوا، جو اس کی پچھلی قدر سے 139 پیسے کی نمایاں کمی ہے۔ گذشتہ جمعہ کو روپے نے اپنی گراوٹ کو کچھ حد تک کم کیا اور 93.51 پر بند ہوا، جو کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 71 پیسے کا اضافہ تھا۔
ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز اطلاع دی کہ ایران نے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکی جنگ بندی کی تازہ تجویز پر اپنا ردعمل بھیج دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بات چیت جنگ کے مستقل خاتمے پر مرکوز ہو۔
ٹرمپ نے مہینوں سے جاری جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو "مکمل طور پر ناقابل قبول" قرار دیتے ہوئے اس کے جواب کو مسترد کر دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کیں، جب کہ ایک ممتاز ریپبلکن رہنما نے ان پر زور دیا کہ وہ "فوجی آپشن" پر غور کریں۔
اسٹاک مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار (ایف آئی آئیز) جمعہ کو فروخت کے لیے کوشاں تھے، انہوں نے 4,110.60 کروڑ روپے کے حصص کی فروخت کی۔
