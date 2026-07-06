کاروباری ہفتے کے پہلے دن اسٹاک مارکیٹ میں ہریالی، سینسیکس 7800 کے قریب
اس سے قبل کاروباری ہفتے کا آخری دن جمعہ بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے کافی شاندار رہا۔
Published : July 6, 2026 at 11:54 AM IST
ممبئی: کاروباری ہفتے کے پہلے دن پیر کو اسٹاک مارکیٹ میں ہریالی دکھائی دی۔ آج مارکیٹ کھلنے کے بعد سینسیکس اور نفٹی دونوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق، بی ایس ای-30 انڈیکس تقریباً 176 پوائنٹس کے اضافے سے 77,941 پر کھلا۔ این ایس ای نفٹی-50 بھی تقریباً 36 پوائنٹس کے اضافے سے 24,307 پر کھلا۔
اس سے قبل کاروباری ہفتے کا آخری دن جمعہ بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہتر رہا۔ اس دوران آئی ٹی، رئیل اسٹیٹ، اور فارما ہیلتھ کیئر اسٹاکس میں مضبوطی دیکھی گئی۔ بروز جمعہ مارکیٹ کو کافی سپورٹ ملا اور سینسیکس 77,763 پر بند ہوا۔
ایشیائی بازاروں پر ایک نظر
پیر کو ایشیائی بازاروں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وجہ سے، سرمایہ کار امریکی فیڈرل ریزرو کی ریلیز سے قبل احتیاط برت رہے ہیں۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے نکیئی 225 0.25 فیصد گر گیا۔ فی الحال یہ لال نشان میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی مارکیٹ کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔
امریکی سٹاک مارکیٹ کی صورت حال
امریکہ کے 250 ویں یوم آزادی کے موقعے پر تین جولائی کو اسٹاک مارکیٹ بند رہی۔ آج، کاروباری ہفتے کے پہلے دن پیر کو بازار سبقت کے ساتھ کھلا. ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج (ڈے جے آئی) میں تقریباً 0.10 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا۔ نیسڈیک-100 فیوچرز بھی 1.13 فیصد اضافے کے ساتھ کھلا۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ فیوچر 47 فیصد کم ہوکر 68.37 پر ہے، جب کہ برینٹ کروڈ آئل 71.70 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
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