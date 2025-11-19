آج ابتدائی کاروبار میں سینسیکس اور نفٹی انڈیکس میں گراوٹ
ابتدائی کاروبار میں سینسیکس 135.8 پوائنٹس گر کر 84,537.22 پر آگیا، جب کہ نفٹی 53.85 پوائنٹس گر کر 25,856.20 پر آگیا۔
Published : November 19, 2025 at 10:48 AM IST
ممبئی: بدھ کو ابتدائی کاروبار میں سینسیکس 135.8 پوائنٹس کم ہوکر 84,537.22 پر کھلا۔ وہیں نفٹی 53.85 پوائنٹس گر کر 25,856.20 پر آگیا۔
عالمی مارکیٹ کے کمزور رجحانات اور نئے غیر ملکی فنڈز کی واپسی کی وجہ سے اہم اسٹاک مارکیٹ انڈیکس، سینسیکس اور نفٹی بدھ کو ابتدائی تجارت میں گر گئے۔
30 حصص والا بی ایس ای سینسیکس ابتدائی تجارت میں 135.8 پوائنٹس گر کر 84,537.22 پر آگیا۔ 50 حصص والا این ایس ای نفٹی 53.85 پوائنٹس گر کر 25,856.20 پر آگیا۔
سینسیکس اسٹاکس میں ٹاٹا موٹرز پیسنجر وہیکلز، ایچ ڈی ایف سی بینک، بجاج فنسرو، این ٹی پی سی، اور سن فارما پیچھڑ جانے والے شیئرز میں شامل رہے۔
تاہم، انفوسس، ہندوستان یونی لیور، ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز، ایچ سی ایل ٹیک، ٹیک مہندرا، اور آئی سی آئی سی آئی بینک کے شیئرز میں اچھال درج کیا گیا۔
ایشیائی مارکیٹوں میں جنوبی کوریا کا کوسپی، شنگھائی کا ایس ایس ای کمپوزٹ انڈیکس اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس گراوٹ کے ساتھ بند ہوا جب کہ جاپان کا نکی 225 اچھال کے ساتھ بند ہوا۔ دریں اثناء منگل کو امریکی بازار منفی دائرے میں بند ہوئے۔
عالمی اسٹاک مارکیٹیں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دباؤ میں ٹریڈ کر رہی ہیں۔ اس نے S&P 500 اور Nasdaq جیسے بڑے امریکی انڈیکس کو مہینوں میں ان کی طویل ترین گراوٹ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ گراوٹ کوئی گھبراہٹ سے پیدا ہونے والی گراوٹ نہیں ہے، بلکہ 2025 کے بیشتر حصے میں بہت زیادہ تیزی کے بعد ایک وسیع اور صحت مند اصلاح ہے۔
آن لائن ٹریڈنگ اور ویلتھ ٹیک فرم، انرچ منی کے سی ای او پونمودی آر نے کہا، "سب سے بڑی گراوٹ اے آئی اور میگا کیپ ٹیکنالوجی اسٹاکس کے لیے جوش و خروش کی کمی کی وجہ سے ہوئی"۔
انہوں نے مزید کہا کہ فیڈرل ریزرو کا مؤقف حالیہ دنوں میں زیادہ ہتک آمیز ہو گیا ہے جس سے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔
غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (FIIs) نے منگل کو ₹ 728.82 کروڑ کے حصص فروخت کیے۔ تاہم، تبادلے کے اعداد و شمار کے مطابق، گھریلو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (DIIs) نے ₹ 6,156.83 کروڑ کے حصص خریدے۔ عالمی تیل کا بینچ مارک برینٹ کروڈ 0.25 فیصد گر کر 64.73 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔
اس سے پہلے منگل کو سینسیکس 277.93 پوائنٹس یا 0.33 فیصد گر کر 84,673.02 پر بند ہوا تھا جب کہ نفٹی 103.40 پوائنٹس یا 0.40 فیصد گر کر 25,910.05 پر بند ہوا تھا۔
