اب بھی ہے 2,000 کے نوٹ بدلنے کا موقع؛ آر بی آئی نے نئی ہدایات جاری کر دیں
2,000 کے نوٹ جمع کرائیں: اپنے نوٹ ڈاک کے ذریعے یا براہ راست آر بی آئی کے 19 دفاتر میں جمع کئے جا سکتے ہیں۔
Published : July 9, 2026 at 5:19 PM IST
ممبئی: اگر آپ کے پاس اب بھی دو ہزار کے گلابی نوٹ ہیں تو آپ کے لیے ایک اہم اور خوش آئند خبر ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا ( آر بی آئی ) نے واضح کیا ہے کہ 2,000 روپے کے نوٹ ملک میں مکمل طور پر درست (لیگل ٹینڈر) ہیں اور انہیں آسانی سے بینک کھاتوں میں تبدیل یا جمع کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، انہیں اب باقاعدہ کمرشل بینکوں میں جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان بینکوں میں ایسا کرنے کی آخری تاریخ 7 اکتوبر 2023 کو ختم ہو گئی تھی۔
آر بی آئی کے چیف جنرل منیجر برج راج کے ذریعہ جاری کردہ ایک حالیہ پریس ریلیز کے مطابق، عام لوگوں کے لیے ان نوٹوں کو تبدیل کرنے کی سہولت مرکزی بینک کے 19 علاقائی دفاتر میں مسلسل دستیاب ہے۔
Most ₹2000 banknotes in circulation have already been returned, but if you still have one, here's what you should know:— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 9, 2026
- ₹2000 banknotes continue to be legal tender
- You can exchange them at the 19 RBI Issue Offices
- You can also send them through India Post to any RBI… pic.twitter.com/5k5AShAXSF
براہ راست پوسٹ آفس کے ذریعے نوٹ بھیجیں
دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے آر بی آئی نے ایک بہت ہی آسان طریقہ متعارف کرایا ہے۔ اگر آپ آر بی آئی کے دفتر نہیں جا سکتے، تو آپ ملک کے کسی بھی پوسٹ آفس میں جا سکتے ہیں اور اپنے 2,000 روپے کے نوٹ براہ راست 'انڈیا پوسٹ' کے ذریعے کسی بھی آر بی آئی کے علاقائی دفتر کو بھیج سکتے ہیں۔
اس کے لیے، آپ کو نوٹوں کو اپنے بینک کی تفصیلات (جیسے اکاؤنٹ نمبر اور آئی ایف ایس سی کوڈ) کے ساتھ ایک لفافے میں اور ایک درست شناختی ثبوت کی ایک کاپی (جیسے کہ آدھار کارڈ یا پین کارڈ) کی ضرورت ہے۔ میل موصول ہونے پر، آر بی آئی ایک تصدیق کرے گا، اور فنڈز براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے جائیں گے۔
98 فیصد سے زیادہ نوٹ واپس آ گئے
آر بی آئی نے سب سے پہلے 19 مئی 2023 کو ان نوٹوں کا سرکیولیشن سے ہٹا دیا تھا۔ اس وقت مارکیٹ میں تقریباً 3.56 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے 2,000 روپے کے نوٹ گردش میں تھے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق، 30 اپریل 2026 تک مارکیٹ میں صرف 5,451 کروڑ روپے کے نوٹ باقی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل سرکیولیشن کا 98.47 فیصد کامیابی سے بینکنگ سسٹم میں واپس آچکا ہے۔
نوٹ کرنے کے لئے اہم نکات:
ایکسچینج کی حد: ایک ہی لین دین میں کاؤنٹر پر زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے کے نوٹوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔
اکاؤنٹ ڈپازٹ: اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کی کوئی بالائی حد نہیں ہے۔ تاہم، 50,000 روپے سے زیادہ کی رقم کے لیے پین کارڈ لازمی ہے۔
آخری تاریخ: آر بی آئی نے نوٹوں کے تبادلے کے لیے ابھی تک کوئی حتمی تاریخ طے نہیں کی ہے۔
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