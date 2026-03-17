ڈگری ہاتھ میں، پھر بھی خالی ہاتھ، ہندوستان کے چالیس فیصد گریجویٹس بے روزگار: رپورٹ
ہندوستان کی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی افرادی قوت میں 28 فیصد اضافہ ہوا ہے، لیکن 40 فیصد گریجویٹس بے روزگار ہیں۔
Published : March 17, 2026 at 2:05 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کی نوجوان افرادی قوت پہلے سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور پرجوش ہوتی جارہی ہے، لیکن تعلیم سے ملازمت تک ان کا سفر رکاوٹوں سے بھرا رہتا ہے۔ یہ انکشاف عظیم پریم جی یونیورسٹی کی جانب سے منگل (17 مارچ 2026) کو جاری کردہ 'اسٹیٹ آف ورکنگ انڈیا 2026' رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چار دہائیوں کے دوران اعلیٰ تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن گریجویٹ بے روزگاری بدستور ایک سنگین تشویش ہے۔
تعلیم کے میدان میں اہم کامیابیاں
رپورٹ کے مطابق بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے اندراج میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو کہ اب 28 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم اب صرف اشرافیہ تک محدود نہیں رہی بلکہ معاشرے کے وسیع تر طبقے تک پہنچ چکی ہے۔ عظیم پریم جی یونیورسٹی کے صدر اندو پرساد نے کہا، "آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ تعلیم یافتہ، باخبر اور پرجوش ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔"
بے روزگاری کا 'گریجویٹ ٹریپ'
رپورٹ میں چونکا دینے والے اعدادوشمار کا انکشاف کیا گیا ہے۔ تقریباً 40 فیصد گریجویٹس 25 سال کی عمر تک بے روزگار ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ شرح 29-25 سال کی عمر کے گروپ میں 20 فیصد تک گر جاتی ہے، لیکن ایک بڑا حصہ اب بھی مستحکم، تنخواہ والی ملازمتوں سے محروم ہے۔ گریجویشن کے پہلے سال کے اندر مستقل ملازمت حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔
معاشی دباؤ اور انرولمنٹ میں کمی
ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کا حصہ 2017 میں 38 فیصد سے کم ہو کر 2024 میں 34 فیصد رہ گیا ہے۔ رپورٹ کی مرکزی مرتبہ و مصنفہ ڈاکٹر روزا ابراہم کے مطابق، یہ کمی "آمدنی کے دباؤ" کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جو نوجوانوں کو اپنی پڑھائی چھوڑنے اور جلد سے جلد کام تلاش کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔
سماجی تبدیلی اور اجرت کا فرق
رپورٹ میں کچھ مثبت تبدیلیوں کو بھی نوٹ کیا گیا ہے۔
ذات اور صنفی اثرات میں کمی: کام کی جگہ پر ذات اور جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور علیحدگی بتدریج کم ہو رہی ہے۔
شعبہ جاتی تبدیلی: نوجوان افرادی قوت تیزی سے زراعت سے ہٹ کر صنعت اور خدمات کے شعبوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔
اجرت میں اضافہ: اگرچہ نوکری تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن ایک گریجویٹ کی ابتدائی آمدنی نان گریجویٹ سے دوگنی ہے۔ تاہم، 2011 کے بعد سے نوجوانوں کے لیے حقیقی اجرت میں اضافہ سست پڑا ہے۔
'ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ' سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت بہت کم
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ کام کرنے والی آبادی میں ہندوستان کا حصہ 2030 کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے پاس اپنے 'ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ' سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے۔ اگر اس تعلیم یافتہ افرادی قوت کو بروقت اور نتیجہ خیز کام نہ دیا گیا تو یہ معاشی مواقع سے محروم ہو جائے گا۔
صرف ڈگریاں تقسیم کرنا کافی نہیں ہوگا
'اسٹیٹ آف ورکنگ انڈیا 2026' یہ واضح کرتا ہے کہ صرف ڈگریاں تقسیم کرنا کافی نہیں ہوگا۔ کالجوں میں اساتذہ کی کمی اور نجی اداروں میں گرتے ہوئے معیار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم اور مارکیٹ کی ضروریات کے درمیان فرق کو پر کیا جاسکے۔