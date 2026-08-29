'مینو فیکچر ان انڈیا فاردا ورلڈ'، وزیر خزانہ سیتا رمن کی شکاگو میں عالمی سرمایہ کاروں کو کھلی دعوت
وزیرخزانہ نرملا سیتارمن نے شکاگو میں عالمی سرمایہ کاروں کو مدعو کیا کہ وہ بھارت میں مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور فینانس میں سرمایہ کاری کریں۔
Published : August 29, 2026 at 1:09 PM IST
شکاگو: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے شکاگو، امریکہ میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی کاروباری گول میز کے دوران عالمی سرمایہ کاروں کو ہندوستان آنے کی کھلی دعوت دی۔ میٹنگ کا بنیادی پیغام یہ تھا"میک ان انڈیا ہندوستان اور دنیا کے لیے۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی کمپنیوں کو ہندوستان کو محض ایک صارف منڈی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہئے، بلکہ ایک مضبوط پلیٹ فارم کے طور پر دیکھنا چاہئے جہاں سے سامان اور ٹیکنالوجی پوری دنیا کو برآمد کی جا سکتی ہے۔
اس اہم میٹنگ کا اہتمام قونصلیٹ جنرل آف انڈیا اور یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم (یو ایس آئی ایس پی ایف) کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔
ہندوستان کی نئی اقتصادی شناخت: صرف ایک بازار نہیں، بلکہ ایک عالمی آپریٹنگ پلیٹ فارم
اپنے خطاب میں، وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی میں ہندوستان میں پائیدار اقتصادی اصلاحات، ڈیجیٹل انقلاب اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی نے کاروباری ماحول کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ چونکہ عالمی کمپنیاں اپنی سپلائی چینز کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے نئے مقامات کی تلاش میں ہیں، ہندوستان انہیں سب سے زیادہ قابل اعتماد آپشن پیش کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی طاقت کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ یہ ملک کے ہنر مند انجینئرنگ ٹیلنٹ، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کا انوکھا سنگم ہے۔
یہاں 5 اہم شعبے ہیں جو سرمایہ کاری کے بہترین مواقع پیش کرتے ہیں:
اجلاس میں بنیادی طور پر ان شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی جو عالمی معیشت کی مستقبل کی سمت تشکیل دیں گے۔
جدید ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹر:
ہندوستان اب صرف موبائل فونز یا الیکٹرانک سامان ترتیب دینے تک محدود نہیں رہا ہے۔ توجہ پیچیدہ اجزاء، سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت (AI) اور مصنوعات کی ترقی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے 'عالمی صلاحیت کے مراکز' (GCCs) اب عالمی جدت طرازی کے بڑے مرکز کے طور پر ابھرے ہیں۔
جدید انفراسٹرکچر:
ہندوستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی جیسے وقف شدہ مال بردار راہداری (مال بردار ٹرینوں کے لیے مخصوص ٹریک)، ریلوے کی جدید کاری، اور تیز رفتار ریل عالمی سرمایہ کاروں کے لیے اہم مواقع کھول رہی ہے۔ 'نیشنل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ فنڈ' (NIIF) اس مقصد کے لیے ایک بہترین تجارتی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔
دفاع اور ڈرون ٹیکنالوجی:
'آتما نر بھر بھارت' (خود انحصار بھارت) اور iDEX جیسے حکومتی اقدامات کے ذریعے، ہندوستان گھریلو دفاعی پیداوار اور ڈرون اور خودکار نظاموں کی تیاری میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔
گفٹ سٹی - فینانشل گیٹ وے: گجرات میں واقع گفٹ سٹی بین الاقوامی مالیاتی سرمایہ کاری کے لیے ایک نئے مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ جون 2026 تک وہاں 1,250 سے زیادہ اداروں نے رجسٹریشن کرائی تھی۔ یہ عالمی خدمات جیسے بینکنگ، فنڈ مینجمنٹ، ری بیمہ، اور ہوائی جہاز/ جہاز لیزنگ کے لیے ہندوستان کے بنیادی گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔
زراعت اور فوڈ پروسیسنگ:
بڑھتی ہوئی آمدنی اور غذائی عادات کی ترقی سے کارفرما، فوڈ پروسیسنگ، کولڈ چین لاجسٹکس، پیکیجنگ، اور آٹومیشن جیسے شعبوں میں کاروبار کے بے پناہ مواقع ہیں جو ہندوستانی اور عالمی دونوں منڈیوں کو پورا کرتے ہیں۔
ڈیجیٹل انڈیا کی عالمی کامیابی
وزیر خزانہ نے ہندوستان کے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر (ڈی پی آئی) جیسے کہ آدھار، یو پی آئی ، ڈیگی لاکرامریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 11 پیسے کمزور، 95.55 روپے پر بند، اور او این ڈی سی کی کامیابی پر روشنی ڈالی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ہندوستان نے اپنی پوری آبادی کو ایک نمایاں طور پر مختصر عرصے میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس طرح نئے، اعلیٰ قدر والے کاروباروں (جیسے فنٹیک اور اینالیٹکس) کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائی ہے۔
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وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اس وقت امریکہ کے چھ روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ شمالی کیرولینا میں G-20 وزرائے خزانہ کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گی۔