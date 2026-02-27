سم، بینک اور گیس کے قوانین یکم مارچ سے ہوگی اہم تبدیل، مہینے کی پہلی تاریخ کو نئے نرخوں کو ضرور چیک کریں
حکومت ڈیجیٹل فراڈ کو روکنے کے لیے سم بائنڈنگ کے ضوابط کو سخت کر سکتی ہے۔
Published : February 27, 2026 at 4:35 PM IST
حیدرآباد: یکم مارچ 2026 سے عام لوگوں کی روزمرہ زندگی سے متعلق کئی اہم تبدیلیاں عمل میں آسکتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ڈیجیٹل مواصلات، کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں، بینک اکاؤنٹس، ریلوے ٹکٹنگ، اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو متاثر کر سکتی ہیں۔ آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آسکتی ہے۔
میسجنگ ایپس کے لیے سم لازمی
حکومت ڈیجیٹل فراڈ کو روکنے کے لیے سم بائنڈنگ کے ضوابط کو سخت کر سکتی ہے۔ اس کے تحت واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور سگنل جیسی میسجنگ ایپس صرف ایک فعال سم کارڈ سے کام کر سکیں گی۔ موبائل سے سم ہٹا دی جائے یا نمبر غیر فعال ہو جائے تو ان ایپس کا استعمال متاثر ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں، سم کی تبدیلی اور جعلی رجسٹریشن کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اپنی سم کو فعال رکھیں اور اپنے کے وائی سی تفصیلات کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں۔
ایل پی جی کی قیمت کا جائزہ
ہر ماہ کی طرح تیل کمپنیاں یکم مارچ کو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں کا جائزہ لیں گی۔ نئے نرخوں کا تعین خام تیل کی بین الاقوامی قیمتوں اور ڈالر کی شرح تبادلہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تجارتی سلنڈر کی قیمتوں میں تبدیلی سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ہوٹل، ریستوراں اور چھوٹے کاروبار بھی براہ راست متاثر ہوں گے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو نئے نرخوں کو ضرور چیک کریں۔
کم از کم بیلنس کے قوانین میں تبدیلیاں
پبلک سیکٹر کے کچھ بینک اب پورے مہینے کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر کم از کم بیلنس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے، یہاں تک کہ ایک دن کے بیلنس میں کمی کے نتیجے میں جرمانہ ہوتا تھا۔ اب، فیصلہ اوسط ماہانہ بیلنس (اے ایم بی) پر مبنی ہوگا، جس سے صارفین کو ریلیف ملنے کی امید ہے۔ پورے مہینے میں ایک متوازن اکاؤنٹ بیلنس برقرار رکھنے کا منصوبہ بنائیں۔
ریلوے ٹکٹنگ ایپ میں تبدیلیاں
ریلوے مسافروں کے لیے نئے انتظامات نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ موبائل ایپ پر پرانے یو ٹی ایس کو مرحلہ وار ختم کر کے نئی ریل ون ایپ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ عام ٹکٹ، پلیٹ فارم ٹکٹ، اور مقامی سفری خدمات نئی ایپ پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر سے پہلے نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
بڑے ڈیجیٹل لین دین کے لیے اضافی سیکیورٹی
ڈیجیٹل ادائیگیوں کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے، بڑی ٹرانزیکشنز کے لیے اضافی تصدیقی اقدامات لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ صرف یو پی آئی پن کی بجائے بائیو میٹرک یا دیگر تصدیق کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کا مقصد آن لائن فراڈ کو روکنا اور گاہک کی حفاظت کو بڑھانا ہے۔
یہ ممکنہ تبدیلیاں، جو 1 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہوں گی، براہ راست عام لوگوں پر اثر انداز ہوں گی۔ تھوڑی سی چوکسی، بروقت اپ ڈیٹس، اور قواعد کا علم آپ کو غیر ضروری پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ نئے نظام کی تیاری کرنا دانشمندی ہوگی۔