سونا اور چاندی ہوئے بے قابو! 48 گھنٹوں میں چاندی نے لگائی 32 ہزار کی چھلانگ، سونے نے توڑ دیے تمام ریکارڈ
جنوری 2026 میں ہندوستانی بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی بلندیوں پر پہنچ گئی ہیں۔
Published : January 20, 2026 at 12:49 PM IST
حیدرآباد: کموڈٹی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ دونوں قیمتی دھاتوں میں پچھلے کچھ تجارتی سیشنوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خاص طور پر چاندی نے سرمایہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ صرف دو کاروباری دنوں میں، چاندی کی قیمتوں میں 32,000 روپے فی کلو گرام سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ دریں اثنا، سونا نئی بلندیوں کو چھونے اور نئے ریکارڈ قائم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
چاندی کا تاریخی عروج
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر چاندی کی قیمتیں اب تک کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے آخری تجارتی دن، چاندی کے مستقبل کی قیمت 2,87,762 روپے فی کلوگرام پر بند ہوئی۔ اس کے بعد، ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی چاندی کی رفتار میں تیزی آئی۔ جیسے ہی منگل کو بازار کھلا، چاندی کی قیمت 319,949 روپے فی کلوگرام کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو اس کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔
صرف دو کاروباری دنوں میں چاندی کی قیمت میں 32,187 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہوا۔ لکھنے کے وقت، چاندی ایم سی ایکس پر تقریباً 7,000 روپے سے زیادہ ٹریڈ کر رہی تھی۔
سونا بھی مضبوط
چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کی چمک بھی ختم ہونے کے آثار نہیں دکھا رہے ہیں۔ ایم سی ایکس پر سونے کی قیمت میں بھی زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ منگل کو ٹریڈنگ کے آغاز میں، سونے کی قیمت 145,500 روپے پر کھلی، جو اس کی گزشتہ بند ہونے والی قیمت 145,639 روپے فی 10 گرام سے تھوڑی سی کم تھی، لیکن ابتدائی کمزوری زیادہ دیر نہیں چل سکی۔
سونے نے زبردست واپسی کی اور اب تک کی نئی بلندی تک پہنچ گیا۔ 5 فروری کو ختم ہونے والے 24 کیرٹ سونے (10 گرام) کی قیمت دو کاروباری دنوں میں 5,479 روپے بڑھ گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ گزشتہ جمعہ کو سونا 1,42,517 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا۔
عالمی تناؤ قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے میں بین الاقوامی عوامل اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت ٹیرف بیانات نے ایک بار پھر عالمی منڈیوں میں غیر یقینی کی صورتحال بڑھا دی ہے۔ تجارتی جنگ اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کے خدشات کے درمیان، سرمایہ کار خطرناک اثاثوں سے ہٹ کر سرمایہ کاری کے محفوظ اختیارات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: