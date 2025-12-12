چاندی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ایک ہی دن میں 10,600₹ چھلانگ لگا کر 2₹ لاکھ تک پہنچنے کے دہانے پر سفید دھات
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج میں 1,99,220₹ کی زندگی بھر کی بلند ترین سطح کو چھو کر سب کو حیران کردیا۔ اب تک کی بلند ترین سطح۔
Published : December 12, 2025 at 12:40 PM IST
نئی دہلی: جمعرات کا دن ہندوستانی بلین مارکیٹ کے لیے تاریخی دن ثابت ہوا۔ چاندی نے نہ صرف اپنی قیمت میں اضافہ کیا بلکہ تاریخ بھی رقم کی، جو 1,99,220₹ فی کلوگرام کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چاندی کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں تقریباً 10,600₹ کا تیز اضافہ دیکھا گیا، جس نے سرمایہ کاروں اور مارکیٹ ماہرین دونوں کو حیران کر دیا۔
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر یہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے دوران چاندی کی رفتار اتنی مضبوط تھی کہ شارٹ سیلرز (بیئرش ٹریڈرز) کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ریلی صرف قیاس آرائیوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ٹھوس بنیادی وجوہات ہیں۔
عروج کی اہم وجوہات
صنعتی مانگ میں اضافہ: سولر پینلز، الیکٹرک گاڑیوں (EVs) اور 5G ٹیکنالوجی میں چاندی کی کھپت 2025 میں نمایاں طور پر بڑھنے کا امکان ہے۔ کم سپلائی اور زیادہ مانگ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
بین الاقوامی مارکیٹ سے تعاون
COMEX پر چاندی کی قیمت 64.50$ فی اونس پر ٹریڈ کر رہی ہے، جو کئی سالوں میں اس کی بلند ترین سطح ہے۔ عالمی منڈی میں سپلائی کی کمی اور ڈالر میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر ہندوستانی بازار پر پڑا ہے۔
کمزور روپیہ: ڈالر کے مقابلے روپے کے اتار چڑھاؤ نے مقامی مارکیٹ میں قیمتی دھاتیں مزید مہنگی کر دی ہیں۔
سرمایہ کاروں کی چاندی لوٹ گئی، خریدار نچوڑ رہے ہیں
نچلی سطح پر چاندی میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کی دولت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 8,000 روپے کا اتنا بڑا فائدہ کموڈٹی مارکیٹ میں شاذ و نادر ہی دیکھا جاتا ہے۔ تاہم، یہ اضافہ شادیوں کے موسم میں زیورات کے خریداروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ چاندی تیزی سے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔
کیا چاندی 2₹ لاکھ کا نشان توڑ دے گی؟
ماہرین کا خیال ہے کہ 2₹ لاکھ کا نشان زیادہ دور نہیں ہے۔ 1,99,220₹ کی اونچائی پر پہنچنے کے بعد، چاندی تکنیکی چارٹ پر بہت تیزی سے نظر آ رہی ہے۔ اس اضافے نے نہ صرف چاندی کو "غریب آدمی کا سونا" بنا دیا ہے بلکہ سرمایہ کاری کی قیمت میں سونے کو پیچھے چھوڑنے کی اپنی صلاحیت بھی ظاہر کی ہے۔