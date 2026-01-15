چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ بلندی کے بعد تیزی سے گراوٹ، سونے کی قیمت بھی ہوئی کمزور
چاندی کی قیمتوں میں 7.3 فیصد کی کمی ہوئی جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے فوری ٹیرف اور منافع کی بکنگ نہیں لگائی گئی۔
Published : January 15, 2026 at 12:55 PM IST
حیدرآباد: چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ بلندی تک پہنچنے کے بعد اچانک زبردست گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت میں 7.3 فیصد کی کمی ہوئی جب کہ سونے کی قیمت بھی کمزور ہوگئی۔ یہ کمی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اہم معدنیات کی درآمدات پر اضافی محصولات عائد نہیں کرے گا۔
ریکارڈ اضافے کے بعد شدید گراوٹ
چاندی کی قیمتوں میں گزشتہ چار کاروباری دنوں میں 20 فیصد سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا تھا۔ اس تیزی کے بعد، سرمایہ کاروں نے منافع بک کرنا شروع کر دیا، جس سے قیمتوں پر دباؤ پڑا اور تیزی سے گراوٹ ہوئی۔
ہندوستان میں چاندی اور سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی
بدھ کو ہندوستانی بلین مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 14,480₹ بڑھ کر 2,77,512₹ فی کلوگرام کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی تھی۔ IBJA کی طرف سے جاری کردہ نرخوں کے مطابق، سونا بھی 1,731₹ اضافے کے ساتھ 1,42,015₹ فی 10 گرام پر بند ہوا تھا۔
ٹیرف کے خدشات میں آسانی کے ساتھ مارکیٹ کو اشارہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اہم معدنیات کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے دو طرفہ معاہدوں پر بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے درآمدات پر فیصد کی بنیاد پر ٹیرف کی بجائے پرائس فلور کو لاگو کرنے کا اشارہ دیا۔ تاہم، انہوں نے مستقبل کے نرخوں کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا ہے۔ اس بیان نے چاندی، پلاٹینم اور پیلیڈیم پر فوری ٹیرف کے امکان کو کم کر دیا ہے۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ
چاندی کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ 14 دن کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EVA) رینج، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتی ہے، تیزی سے بڑھی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ کمی اصل طلب اور رسد کے مقابلے میں مارجن کالز اور آپشن ہیجنگ جیسے تکنیکی عوامل کی وجہ سے زیادہ ہے۔
سیف ہیون کا مطالبہ باقی
جغرافیائی سیاسی کشیدگی، اقتصادی غیر یقینی صورتحال، اور سپلائی سائیڈ کے خطرات سرمایہ کاروں کو سونے اور چاندی جیسے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چین اور ریاستہائے متحدہ میں مضبوط خرید، اشیاء کی سرمایہ کاری میں اضافہ، اور عالمی تناؤ نے قیمتی دھاتوں کی مانگ کو سہارا دیا ہے۔
بین الاقوامی قیمت کی حیثیت
سنگاپور میں صبح 10:50 بجے چاندی کی قیمت 4.6 فیصد گر کر 88.90 ڈالر فی اونس ہوگئی۔ سونا 0.5 فیصد گر کر 4,602.44 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا۔ پلاٹینم اور پیلیڈیم کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔
سونے کی قیمت میں تیزی رہنے کی توقع
تازہ ترین سروے کے مطابق جنوری کے بعد سونے کی قیمت میں تیزی رہنے کی توقع ہے۔ تاہم، چاندی اور تانبے کی سپلائی کی صورتحال کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ نتیجتاً، ان دھاتوں میں سرمایہ کاری کا بہاؤ اس وقت کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔