ملک بھر میں 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹوں کی قلت، لوگ نقد لین دین کرنے میں مشکلات کا شکار
AIRBEA نے کہا، قلت نے مقامی نقل و حمل، گروسری اور دیگر ضروری خریداریوں کے لیے روزانہ کیش کے لین دین کو مشکل بنادیا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 1:33 PM IST
نئی دہلی: ملک کے کئی حصوں میں 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹوں کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے۔ آل انڈیا ریزرو بینک ایمپلائز ایسوسی ایشن (اے آئی آر بی ای اے) نے پیر کو سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کمی کی وجہ سے عام لوگوں کو روزانہ نقد لین دین کرنے میں خاصی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔
آل انڈیا ریزرو بینک ایمپلائز ایسوسی ایشن (اے آئی آر بی ای اے AIRBEA) نے اپنے خط میں کہا کہ چھوٹے نوٹ پورے ملک کے قصبوں، دیہاتوں اور نیم شہری علاقوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس دوران 100، 200 اور 500 روپے کے نوٹ آسانی سے دستیاب ہیں۔
اے ٹی ایم سے زیادہ تر اعلیٰ مالیت کے نوٹ نکل رہے
ملازمین کی اسوسی ایشن نے یہ خط ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر ٹی ربی شنکر کو بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اے ٹی ایم زیادہ تر اعلیٰ مالیت کے نوٹ بھیج رہے ہیں۔ اس سے مقامی نقل و حمل، گروسری کی خریداری اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے نقد ادائیگی مشکل ہو گئی ہے۔
بڑی آبادی اب بھی نقد رقم پر منحصر
بینک کی شاخیں بھی صارفین کو چھوٹے مالیت کے نوٹ فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ آل انڈیا ریزرو بینک ایمپلائز ایسوسی ایشن (اے آئی آر بی ای اے AIRBEA) کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کے باوجود ملک کی ایک بڑی آبادی اب بھی نقد رقم پر انحصار کرتی ہے۔ نتیجتاً چھوٹے مالیت کے نوٹوں کی قلت روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔
ملازمین کی یونین کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکوں کے استعمال کو فروغ دینے کی کوششیں کی گئی تھیں لیکن یہ کوششیں خاطر خواہ سکے نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔
"سکے میلے" کو دوبارہ منظم کرنے کی سفارش
آل انڈیا ریزرو بینک ایمپلائز ایسوسی ایشن (اے آئی آر بی ای اے AIRBEA) نے مرکزی بینک سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے تجارتی بینکوں اور آر بی آئی کاؤنٹرز کے ذریعے چھوٹے مالیت کے نوٹوں کی مناسب تقسیم کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں، انہوں نے سکے کے وسیع استعمال کو فروغ دینے کے لیے "سکے میلے" کو دوبارہ منظم کرنے کی سفارش کی۔ ملازمین کی یونین نے کہا کہ یہ میلے پنچایتوں، کوآپریٹیو، علاقائی دیہی بینکوں اور سیلف ہیلپ گروپس کے تعاون سے منعقد کیے جا سکتے ہیں۔
ایسوسی ایشن نے نتیجہ اخذ کیا کہ چھوٹے نوٹوں کی یہ قلت عام لوگوں اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ فوری کارروائی کے بغیر، نقد لین دین اور بھی مشکل ہو سکتا ہے۔