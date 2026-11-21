شیو نادر، گوتم اڈانی یا مکیش امبانی: مالی سال 26 میں سب سے زیادہ خیرات کس نے دی؟
ہورون انڈیا اور ایڈل گیو کی رپورٹ کے مطابق، ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی کے فلاحی کاموں کی مالیت 620 روپے رہی۔
Published : November 21, 2026 at 2:19 PM IST
نئی دہلی: ایچ سی ایل گروپ کے بانی شیو نادر اور ان کا خاندان مسلسل پانچویں سال بھی بھارت کے سب سے بڑے مخیر حضرات کی فہرست میں سرفہرست برقرار ہے۔ ’ایڈل گیو ہورون انڈیا فلانتھروپی لسٹ 2026‘ کے مطابق، نادر خاندان نے مالی سال 26 میں 2,593 کروڑ روپے عطیہ کیے۔ شیو نادر نے فنونِ لطیفہ، ثقافت اور ورثے کے شعبوں میں عطیات دیے اور 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران روزانہ اوسطاً 7.1 کروڑ روپے خرچ کیے۔ ایچ سی ایل کے بانی نے مالی سال 25 میں 2,708 کروڑ روپے کا تعاون دیا تھا۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ ان کے عطیات کا تقریباً 93 فیصد حصہ ان کی ذاتی دولت سے آیا۔
اس فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے بڑے مخیر حضرات نے مالی سال 26 میں مجموعی طور پر 11,554 کروڑ روپے عطیہ کیے، جو گزشتہ سال کے 10,380 کروڑ روپے کے مقابلے میں 11 فیصد زیادہ ہے۔ اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی اور ان کے خاندان نے فلاحی کاموں کے لیے 877 کروڑ روپے عطیہ کیے۔ اڈانی خاندان کے عطیات میں 127 فیصد کا غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بجاج خاندان نے عطیات میں 42 فیصد اضافے کے ساتھ 632 کروڑ روپے دے کر بدستور تیسرا مقام برقرار رکھا۔
امبانی اور انفوسس فیملی نے کتنے عطیات دیے؟
ہورون انڈیا اور ایڈل گیو کی رپورٹ کے مطابق، ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی کے فلاحی کاموں کی مالیت 620 روپے رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 1 فیصد کم ہے۔ ایڈل گیو ہورون انڈیا فلانتھروپی فہرست میں ان 219 شخصیات کے نام شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے بھارت میں فلاحی کاموں میں حصہ ڈالا۔ مجموعی عطیات کا 57 فیصد حصہ سرفہرست 10 افراد کی جانب سے دیا گیا۔ اس تحقیق کے مطابق، 19 افراد نے 100 کروڑ روپے یا اس سے زائد، 32 افراد نے 50 کروڑ روپے یا اس سے زائد، جبکہ 80 افراد نے 20 کروڑ روپے یا اس سے زائد رقم عطیہ کی۔
سائرس ایس پونا والا اور آدار پونا والا نے فلاحی کاموں میں اپنا حصہ تقریباً دگنا کرتے ہوئے 336 کروڑ روپے تک پہنچا دیا (جس میں 94 فیصد اضافہ ہوا)۔ سدھیر مہتا اور سمیر مہتا نے بھی اپنے عطیات میں 77 فیصد اضافہ کرتے ہوئے 334 کروڑ روپے عطیہ کیے۔ ’انفوسس فیملی‘ جس میں نندن نیلیکنی، روہنی نیلیکنی، ایس گوپال کرشنن، کے دنیش، کماری شبولال اور این آر نارائن مورتی شامل ہیں نے مجموعی طور پر 920 کروڑ روپے کا تعاون دیا۔
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شعبۂ تعلیم بدستور عطیات حاصل کرنے میں سرفہرست رہا، جسے تمام عطیات کا 36 فیصد یعنی 4,188 کروڑ روپے موصول ہوئے۔ صحت کے شعبے میں دیے جانے والے عطیات 82 فیصد اضافے کے ساتھ 1,768 کروڑ روپے تک پہنچ گئے، جبکہ فنونِ لطیفہ، ثقافت اور ورثہ 1,377 کروڑ روپے کی امداد کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے، جن میں سے 1,220 کروڑ روپے شیو نادر اور ان کے خاندان کی جانب سے دیے گئے۔