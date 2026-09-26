تین روزہ بینک ہڑتال کے دوران ایس بی آئی کا اے ٹی ایم چارجز معاف کرنے کا اعلان
ایس بی آئی نے ایکس پر لکھاکہ ’کیا اس اتوار آپ کو بینک کا کوئی کام ہے؟ ہم آپ کی خدمت کے لیے کھلے ہیں‘!
Published : September 26, 2026 at 1:29 PM IST
نئی دہلی: اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کے کروڑوں صارفین کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے سرکاری بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ 28 سے 30 ستمبر (پیر تا بدھ) تک مجوزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے تین دنوں کے دوران اے ٹی ایم ٹرانزیکشن چارجز معاف کر دے گا۔ ایس بی آئی نے اپنے آفیشل 'ایکس' اکاؤنٹ پر اس اہم فیصلے کا اعلان کیا۔ سرکاری بینک نے یقین دہانی کرائی کہ 28 سے 30 ستمبر کے دوران مجوزہ ہڑتال کے باوجود صارفین کو ضروری بینکنگ خدمات حاصل ہوتی رہیں گی۔
مجوزہ تین روزہ ہڑتال کے پیشِ نظر ایس بی آئی نے بتایا کہ اے ٹی ایم، یونو، انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، واٹس ایپ بینکنگ اور 24/7 کانٹیکٹ سینٹر کے ذریعے ضروری بینکنگ خدمات جاری رکھی جائیں گی۔ بینک نے اپنے صارفین کے لیے ٹول فری نمبرز 18001234 اور 18002100 بھی جاری کیے ہیں۔ دریں اثنا، ایس بی آئی سمیت تمام سرکاری بینک 27 ستمبر 2026 (اتوار) کو کھلے رہیں گے۔
ایس بی آئی نے اپنے 'ایکس' اکاؤنٹ پر لکھاکہ "کیا اس اتوار آپ کو بینک کا کوئی کام ہے؟ ہم آپ کی خدمت کے لیے کھلے ہیں! ایس بی آئی کی تمام شاخیں اتوار، 27 ستمبر 2026 کو کھلی رہیں گی تاکہ آپ کی سہولت کے لیے ضروری بینکنگ خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اپنی قریبی ایس بی آئی برانچ تشریف لائیں اور اپنی بینکنگ ضروریات پوری کریں۔" ایس بی آئی نے مزید درخواست کی کہ صارفین اس کی 'یونو' ایپ سروس کا استعمال کریں، کیونکہ ہڑتال کے دوران بھی یہ بلا تعطل کام کرتی رہے گی۔
بینک کے مطابق 'یونو بزنس' کے ذریعے صارفین اپنی ضروری بینکنگ خدمات ڈیجیٹل طور پر منظم کر سکتے ہیں اور اپنے مالیات اور ادائیگیوں سے منسلک رہ سکتے ہیں۔ سرکاری بینک نے اپنے صارفین کو ایس بی آئی واٹس ایپ بینکنگ استعمال کرنے کا بھی مشورہ دیا جو 24/7 دستیاب ہے۔ اس کے لیے ایس بی آئی صارفین کو اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 9022690226 پر 'Hi' لکھ کر بھیجنا ہوگا۔
مزید برآں، بینک نے صارفین سے قریبی ایس بی آئی کسٹمر سروس پوائنٹ سے رجوع کرنے کی اپیل کی ہے جہاں ضروری بینکنگ خدمات دستیاب ہوں گی۔ ملک بھر میں ایس بی آئی کے 79,000 کسٹمر سروس پوائنٹس قائم ہیں۔
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دوسری جانب یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز نے اعلان کیا ہے کہ وہ 28 ستمبر سے شروع ہونے والی تین روزہ ملک گیر ہڑتال کے فیصلے پر قائم رہے گی، کیونکہ ڈپٹی چیف لیبر کمشنر کے ساتھ ان کی میٹنگ بے نتیجہ ختم ہوئی۔ یہ میٹنگ مرکزی وزارتِ خزانہ کی اس اپیل کے ایک دن بعد ہوئی تھی جس میں بینک ملازمین سے ہڑتال میں شامل نہ ہونے اور اپنے بقایا مطالبات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔